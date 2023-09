Ronaldo Lopes assina ordens de serviço para construir nova ponte e recuperar escola da Ponta Mofina

O Prefeito Ronaldo Lopes assinou nesta quarta-feira, 06, duas ordens de serviço para investimentos na zona rural de Penedo, a construção da nova ponte na estrada da Ponta Mofina e a reforma da Escola Municipal Maria da Glória Pimenteira, localizada naquela comunidade.

Os atos administrativos foram formalizados na sede da Prefeitura de Penedo, com a presença do Vice-Prefeito João Lucas e de lideranças comunitárias da Ponta Mofina, Sítio Nazário, Embrapa, Ilha das Canas e da CooMarituba, cooperativa dos agricultores que trabalham nos 319 lotes do Projeto Marituba, todas diretamente beneficiadas pelos serviços.

As assinaturas também foram prestigiadas pelos vereadores Messias da Filó (Presidente da Câmara Municipal de Penedo), Marcelo Pereira e Ernande Pinheiro, e pelos secretários municipais Amanda Lima (SEINFRA), Irmão João (SEMARH), Rogério dos Peixoto (SEMADA) e Sargento Sabino (Defesa Civil).

A obra da estrutura que viabiliza o percurso mais próximo entre Ponta Mofina e região ribeirinha até a cidade está assegurada, graças ao projeto executivo feito com recursos do município, primeira etapa dos trâmites encaminhados à Defesa Civil Federal.

Mediante a comprovação do prejuízo causado pelas fortes chuvas do ano passado, o governo federal liberou R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) para a nova ponte. Além desse recurso, a Prefeitura de Penedo coloca mais R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) de contrapartida, fora o investimento destinado ao projeto executivo do serviço.

Antes do desastre natural de 2022, a ponte da estrada Euclides Idalino, situada na comunidade Ponta da Ilha, tinha 12 metros de extensão. O aumento da vazão do afluente que deságua no rio São Francisco acabou com a estrutura e ampliou a distância entre as margens, agora com cerca de 50 metros.

“Essa estrada é muito importante para a população dessa região de Penedo e por isso merece todo o nosso empenho para atender a reivindicação”, destaca Ronaldo Lopes, que também assinou a ordem de serviço para recuperar a Escola Municipal Maria da Glória Pimenteira, localizada na Ponta Mofina, destacando o apoio da bancada do governo na Câmara de Vereadores nos avanços que estão acontecendo em Penedo.

“Eu fico muito tranquilo com as cobranças da população porque Ronaldo tem palavra, planejamento e cumpre com o que é prometido. Esta é uma gestão em que as coisas esperadas pelo povo de Penedo acontecem”, afirma João Lucas.

Manoel Messias dos Santos, presidente da associação dos agricultores da comunidade, falou em nome dos moradores. “Eu agradeço muito ao prefeito Ronaldo Lopes porque isso que ele está fazendo pela nossa comunidade, tanto na agricultura, como nas obras, é muito importante, muito obrigado. Quem trabalha é esse aqui, é Ronaldo Lopes!”, afirma o líder comunitário.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves