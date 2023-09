Ronaldo Lopes convoca aprovados no concurso da Prefeitura de Penedo

Quem conquistou uma vaga no concurso da Prefeitura de Penedo já pode apresentar sua documentação no Protocolo Geral do Município. Os aprovados estão convocados e nomeados, conforme anúncio feito agora há pouco pelo Prefeito Ronaldo Lopes.

Em sua rede social, o gestor penedense divulgou a notícia nesta quinta-feira, 14, destacando a realização do concurso após treze anos sem o processo que assegura, de forma democrática, o ingresso no serviço público municipal.

Além de parabenizar os aprovados, Ronaldo Lopes informou que os professores classificados serão convocados em janeiro de 2024 para não prejudicar o desenvolvimento do ano letivo em curso.

De acordo com as regras do edital do certame realizado pela Ufal, por meio da Copeve e da Fundepes, a convocação obedece a ordem de classificação, lista publicada no Diário Oficial do Município que pode ser acessada clicando aqui ou no link abaixo do texto.

Cada convocado tem até 30 dias para apresentar a respectiva documentação, habilitações exigidas para o cargo que irão ocupar e exames médicos. Quem não cumprir a norma prevista no edital, perde o direito à vaga.

O Protocolo Geral funciona em um imóvel localizado ao lado da sede da Prefeitura de Penedo, na Rua Dâmaso do Monte, no horário entre 7h30 e 13h30, de segunda à sexta-feira.

Também vale ressaltar que o edital estabelece que a classificação do candidato não assegura, mesmo no caso do surgimento de vagas, o direito ao seu ingresso automático, mas apenas à expectativa de ser nomeado, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes e, sobretudo, ao predominante interesse da administração pública.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO EDITAL 01-202020230914_16012410