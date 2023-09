Ronaldo Lopes e João Lucas entregam mais duas áreas de lazer para população de Penedo

Mais duas obras que melhoram a qualidade de vida do povo de Penedo foram inauguradas pelo governo Ronaldo Lopes/João Lucas. As praças Dom Constantino Lüers e São Francisco de Assis, ambas localizadas no bairro que homenageia o saudoso bispo diocesano, estão revitalizadas.

Os investimentos foram entregues no final da tarde desta sexta-feira, 1º de setembro, começando no Conjunto Monte das Oliveiras, ou Mutirão, como é mais conhecido. “Isso aqui não era uma praça, só tinha barro e lama”, disse o vereador Marcelo Pereira sobre o trabalho que atendeu a reivindicação dos moradores.

A satisfação com o trabalho da gestão feita por penedenses que honram seu mandato também foi expressa nas palavras dos líderes comunitários. “Ronaldo é um gestor que trabalha para a população, essa é a maior diferença dele para os outros”, afirmou Michele Peixoto, presidente da associação de moradores que também recebera mudas de árvores.

Responsável pela execução do trabalho, o Secretário Irmão João (SEMARH) destacou a integração entre as pastas da Prefeitura de Penedo nas obras, na cidade e na zona rural. E muitos novos benefícios serão viabilizados, segundo informou o vice-prefeito João Lucas sobre os projetos que Ronaldo Lopes apresentou a ele naquela mesma data.

“A população não quer mais uma gestão que deixa cortar a energia da Prefeitura de Penedo. Passado é passado e precisamos olhar pra frente, com Ronaldo Lopes”, pontuou João Lucas sobre o prefeito que recebeu homenagem dos moradores.

Entre os trabalhos já confirmados estão a retomada da pavimentação de ruas e mais obras que atendem reivindicações antigas.

“As nossas ações são feitas ouvindo o povo, não são tomadas de forma isolada e nem decididas no gabinete, por isso nós temos certeza que elas são bem recebidas por vocês”, explica Ronaldo Lopes, agradecendo o apoio da bancada do governo no poder legislativo e o empenho dos servidores.

Encerrada a solenidade na Praça Dom Constantino Lüers, a agenda de trabalho continuou no Conjunto Rosete Andrade, onde a revitalização da Praça São Francisco de Assis – situada ao lado da igreja – foi oficialmente inaugurada, com a benção do padre Eduardo Alves, responsável pela paróquia da comunidade onde Dom Constantino viveu.

“Todas as homenagens que fizermos a ele são pequenas diante da sua obra de vida, Dom Constantino sempre atuou em favor das pessoas mais necessitadas e essa também é a nossa linha de trabalho, principalmente para as localidades esquecidas nas administrações passadas”, destaca Ronaldo Lopes.

