Rose Namajunas atira de volta em Manon Fiorot, planeja permanecer no peso mosca no futuro, apesar da derrota

Rose Namajunas não é pequena demais para o peso mosca, mas lutar com uma mão definitivamente prejudicou sua estreia contra Manon Fiorot no UFC Paris.

A poucos dias da derrota em sua estreia até 125 libras, a ex-campeã peso palha do UFC falou sobre seu desempenho e também sobre as críticas que recebeu de Fiorot posteriormente. A luta de três rounds, que acabou indo para Fiorot por decisão, não desanimou Namajunas de buscar um futuro no peso mosca.

Na verdade, Namajunas encontrou ainda mais motivação, especialmente depois de deslocar o dedo mínimo no primeiro assalto, o que a deixou incapaz de segurar ou fechar o punho.

“Se eu pudesse voltar no tempo, uma vez que aconteceu, pensei comigo mesmo: ‘Já vi isso nos filmes, vou tentar fazer isso sozinho’, mas simplesmente não fiz isso”, Namajunas disse durante uma sessão ao vivo no Instagram. “Porque isso é um pouco assustador.

“Acho que leva cerca de um mês ou um pouco mais, pelo menos um mês para se recuperar. Parece que vai sarar rápido, mas não quero me precipitar.”

Namajunas revelou que uma radiografia inicial não mostrou nenhuma fratura, mas apenas um dedo deslocado, o que lhe causou problemas pelo resto da luta.

Apesar de enfrentar essa adversidade, Namajunas lutou muito durante todos os 15 minutos e tornou a decisão difícil para os juízes, mesmo tendo sofrido uma derrota por decisão unânime.

Posteriormente, Fiorot afirmou que era “impossível” para Namajunas derrubá-la, acrescentando que “Thug Rose” provavelmente deveria retornar aos 115 libras porque “os pesos-mosca são fortes demais para ela”. Esse comentário aparentemente destruiu um ninho de vespas, especialmente quando Namajunas abordou o que vem por aí em sua carreira.

“Definitivamente me vem à mente a revanche ou acabarei por pegá-la porque quase a venci com uma mão”, disse Namajunas. “Essa é a minha maior reclamação, não ouvi nada. Eu dei respeito a Manon. Fui eu que fui até ela, apertei sua mão, [said] bom trabalho, boa luta, blá, blá, blá. Quando ela estava sentada no banquinho, eu estava de pé, pronto para dar mais duas rodadas com uma mão. Aí não escutei o resto da entrevista, tudo o que ela disse palavra por palavra, mas vi uma manchete dizendo que sou muito pequeno e não ganhei uma rodada.

“Bem, eu discordo de ambas as coisas. Acho que deixei você cair, então definitivamente não sou muito pequeno. Posso ter tido alguns momentos de surto porque não conseguia segurar os dedos ou não conseguia fechar o punho, mas definitivamente não era muito pequeno. Se alguma coisa, por que você estava fugindo [somebody] muito pequeno? Por que você originalmente me chamou se eu sou muito pequeno? Não tenho problemas se ela achar que ganhou. Ótimo. Respeito. Mas não diga que sou muito pequeno, porque esse não é o caso.”

Namajunas enfaticamente eliminou qualquer possível retorno ao peso palha, ao mesmo tempo em que observou que já é bicampeã do UFC. Além disso, Namajunas insistiu que o corte de peso era muito difícil para imaginar um retorno aos 115 libras e ela se dedica a adicionar mais tamanho e músculos antes de sua próxima luta no peso mosca.

“Definitivamente vou ficar [at flyweight]”, disse Namajunas. “Quero ganhar um pouco mais de músculo. Eu não quero voltar para baixo [to strawweight], definitivamente não. Eu me senti muito melhor por não cortar esse peso.

“Eu já conquistei 115 e fazer isso de novo, parece mais difícil do que conquistar 125 por causa daquele maldito corte de peso. Seriamente. Drenar seu corpo assim não é bom. Seus rins e seu cérebro e todas essas coisas. Além disso, tenho um pouco mais de tempo. Definitivamente vou levantar mais alguns pesos malditos. Já tenho levantado muito e fiquei muito mais forte, mas da próxima vez será ainda mais.”

Namajunas também eliminou as preocupações com sua comissão técnica ao abordar a ausência de Trevor Wittman no UFC Paris.

Acontece que Namajunas manteve contato com Wittman antes e depois da luta, mas devido ao tempo eles simplesmente não conseguiram trabalhar muito juntos na preparação para o confronto com Fiorot. Namajunas revelou ainda que construiu uma academia na garagem de sua casa, que serviu como principal local para treinar nas semanas e dias que antecederam a luta.

“Trevor não está lá, quero falar, mas não quero que as pessoas façam suposições de que Pat [Barry] tem algo a ver com isso”, disse Namajunas. “Era uma espécie de coisa relacionada a mim e [Justin] Gaethje e sua campanha pelo título ‘BMF’ que ele estava realizando. Honestamente, não é da conta de ninguém.

“Claro, porque todo mundo quer criticar Pat e fazer suposições. Porque é assim que as coisas são, não importa o que aconteça. As pessoas vão presumir que ele é o motivo [Trevor] não está no meu canto. Não tem nada a ver com Pat. Tem tudo a ver comigo, Gaethje e ele brigando com o ‘BMF’ e todas essas coisas e eu não queria interferir e fiquei para trás.”

Namajunas não definiu um cronograma para seu retorno à ação, mas não parece que ela ficará parada por muito tempo com a dor de duas derrotas consecutivas ainda tão recente.

A derrota não foi ideal, mas Namajunas ainda encontrou motivos para se orgulhar de seu desempenho enquanto competia principalmente com uma mão durante a maior parte de sua luta contra um dos pesos mosca mais bem classificados do esporte.

“Não sei por que todo mundo pensa que sou pequeno demais”, disse Namajunas. “Porque nosso alcance era o mesmo. Quase a derrubei. Eu a fiz postar de quatro no chão e eu não conseguia segurar meus dedos!

“Ela era um pouco maior que eu? Sim. Ela era grande demais para mim? Porra, não.”