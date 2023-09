Rosh Hashaná: O que fazer na segunda noite de Rosh Hashaná?

Tele Ano Novo Judaico, Rosh Hashanámarca o início de um mês significativo repleto de importantes ocasiões religiosas judaicas.

Para esta ocasião, o povo judeu tradicionalmente se reúne em suas sinagogas nas sextas-feiras à noite. Além disso, participam do consumo de alimentos doces, simbolizando a esperança de um ano repleto de doçuras em suas orações para o ano que vem.

O que fazer na segunda noite de Rosh Hashaná 2023?

A observância e a ordem de oração para o segundo dia de Rosh Hashaná 2023 refletem de perto as do primeiro dia, exceto para variações na leitura da Torá e na haftarah.

Durante o Kiddush noturno do segundo dia, é costume colocar uma fruta nova na mesa ou usar uma roupa nova, sendo que ambos necessitam da bênção She-hecheyanu.

Ao recitar a bênção She-hecheyanu como parte do Kiddush, a intenção deve abranger não apenas a nova fruta ou roupa, mas também a santidade do dia.

Esta inclusão de She-hecheyanu no Kiddush para a segunda noite é um tanto incerta em termos de sua obrigação.

As mulheres aderem a esta prática durante o acendimento das velas na segunda noite.

Nos casos em que não há frutas novas ou roupas novas disponíveis, a maioria das autoridades concorda que o She-hecheyanu ainda deve ser recitado durante o acendimento das velas pelas mulheres e durante o Kidush pelos homens.

Por que Rosh Hashanah tem duas noites?

No passado, durante a época em que o calendário judaico era determinado através de testemunhos, o Festival de Rosh Hashaná era observado durante dois dias pela maioria dos habitantes da Terra de Israel.

Esta prática surgiu de um estado de incerteza quanto ao início preciso do Festival.

As pessoas não tinham certeza sobre quando o tribunal religioso havia declarado oficialmente o início do novo mês porque os mensageiros do tribunal não se aventuravam a sair em dia de festival.