RS enfrenta desafios após ciclone extratropical e se prepara para outro que chegará neste fim de semana

No começo de setembro, o Rio Grande do Sul sofreu um dos piores desastres naturais da sua história, causado por um ciclone extratropical que trouxe chuvas torrenciais, ventos violentos e granizo para várias regiões do estado.

O resultado foi de 27 mortes, centenas de desabrigados, casas sem telhado, pontes rompidas e rios em cheia. Agora, o estado busca se recuperar dos danos e se preparar para a possibilidade de um novo ciclone no fim de semana. Vamos informar tudo neste artigo.

O que aconteceu com o ciclone extratropical de setembro?

Um ciclone extratropical é um fenômeno climático que se forma nas latitudes médias e altas, geralmente ligado a uma frente fria. Aliás, esse tipo de ciclone pode causar chuvas intensas, ventanias e até neve em algumas regiões.

O ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul no dia 4 de setembro se originou no Sul do Brasil. Em seguida, se fortaleceu próximo ao litoral gaúcho, trazendo muita instabilidade para o estado.

Além da chuva, o ciclone também gerou ventos muito fortes, que alcançaram 120 km/h em algumas localidades. Em suma, esses ventos provocaram destelhamentos, queda de árvores e postes, falta de energia elétrica e danos à rede telefônica. O granizo também foi registrado em várias cidades, causando prejuízos à agricultura e à pecuária.

Algumas cidades do Rio Grande do Sul tiveram, apenas nessa primeira semana, toda a chuva esperada para o mês de setembro. Enquanto, a maior parte da chuva se concentrou no centro-sul do estado, onde os acumulados superaram 150 mm em grande parte do Rio Grande do Sul. A propósito, essa foi a segunda maior enchente da história do Rio Taquari, que chegou a 29,62 metros.

Como está a situação atual do estado?



Você também pode gostar:

Depois do ciclone, o estado iniciou um processo de reconstrução e auxílio às vítimas. Então, o governo estadual declarou situação de emergência em 184 municípios afetados pelo temporal. Já a Defesa Civil estadual distribuiu lonas, colchões, cobertores, cestas básicas e kits de higiene para as famílias desabrigadas ou desalojadas. E o Exército também ajudou na remoção de entulhos e na recuperação de estradas e pontes danificadas.

As equipes da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) trabalharam para restabelecer o fornecimento de energia elétrica para mais de 1 milhão de clientes que ficaram sem luz por causa do ciclone. Enquanto, a operadora Oi também mobilizou técnicos para consertar os danos à rede telefônica e à internet.

Os agricultores e pecuaristas que tiveram prejuízos com o temporal puderam solicitar o Proagro Mais. Em suma, é o programa federal que garante a cobertura das operações de crédito rural em caso de perda da produção por fenômenos climáticos adversos. Por último, o governo estadual também anunciou medidas para facilitar o acesso ao crédito rural e ao seguro agrícola.

O que esperar do novo ciclone previsto para o fim de semana?

Segundo o INMET, há a perspectiva de formação de um novo ciclone extratropical neste sábado, 9 de setembro, na região Sul do Brasil. Assim, o sistema deve se organizar próximo ao litoral norte do Rio Grande do Sul e litoral sul de Santa Catarina, trazendo novamente muita chuva e vento para esses estados.

O INMET alerta que, embora o novo ciclone não deva ser tão forte como o que ocorreu em 4 de setembro no RS, chuvas podem chegar a 150 mm em 48 horas em algumas regiões. Na realidade, as áreas de maior risco são as do leste/nordeste do RS e leste de SC, onde o volume de chuva apenas nesses dias deve equivaler a pelo menos 50% da média normal para setembro.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também emitiu um alerta especial para chuvas intensas e volumosas entre o Centro e o Leste gaúcho, podendo trazer transtornos associados aos elevados volumes de chuvas e também com risco de cheias. Portanto, a recomendação é que a população evite áreas de alagamento, fique atenta aos avisos meteorológicos e siga as orientações das autoridades.

Ciclone extratropical

O estado gaúcho enfrenta um momento difícil após o ciclone extratropical de 4 de setembro e se prepara para um novo ciclone no fim de semana. Sendo assim, o estado busca se recuperar dos estragos. Assim como, se preparar para os novos desafios, contando com a solidariedade e a resiliência da sua população.

Esperamos que este ciclone venha com menos fúria e destruição. Afinal, as cidades ainda estão se recuperando dos danos causados pelo ciclone do início da semana. Além disso, o site se solidariza com as vítimas e estende um comunicado de força e ânimo para os atingidos.

E se você quiser mais informações sobre o clima, o tempo e os fenômenos naturais, você pode acessar o site do INMET e ficar informado sempre.