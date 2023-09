Rumo ao próximo: lutas a serem disputadas após o UFC Vegas 79

Mateusz Gamrot conquistou a maior vitória de sua carreira no UFC na luta principal do UFC Vegas 79, no sábado, mas certamente não aconteceu do jeito que ele queria, com Fiziev sofrendo uma lesão no joelho ao dar um chute no segundo round. Mesmo assim, Gamrot conquistou a vitória e convocou a próxima luta com o ex-campeão peso leve do UFC Charles Oliveira.

Ele conseguirá seu desejo?

Em uma edição totalmente nova do On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, discutem o que poderia estar próximo de Gamrot após sua vitória sobre Fiziev no UFC APEX em Las Vegas. Além disso, futuros confrontos são discutidos para Bryce Mitchell após sua vitória por decisão unânime sobre Dan Ige, Marina Rodriguez após sua finalização dominante na revanche contra Michelle Waterson-Gomez, junto com outros vencedores do card principal Bryan Battle, Charles Jourdain e mais na final. evento de um período de 17 semanas para o UFC.

Versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.