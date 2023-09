Rumo ao próximo: lutas a serem disputadas depois do UFC Paris

Ciryl Gane voltou à coluna das vitórias com uma derrota unilateral sobre Serghei Spivac na luta principal do UFC Paris, deixando a torcida da cidade natal feliz. Com a finalização no segundo round, uma luta pelo título dos pesos pesados ​​entre Jon Jones e Stipe Miocic marcada para o UFC 295, e outras lutas divisionais cruciais por vir, o que vem por aí para Gane após sua vitória?

Em uma edição totalmente nova do On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, opinam sobre o que deve ser o próximo passo do ex-campeão interino após sua vitória dominante sobre Serghei Spivac. Além disso, futuros confrontos são discutidos para Manon Fiorot e Rose Namajunas após a vitória de Fiorot no co-evento principal, Benoit Saint-Denis após sua vitória por nocaute técnico sobre Thiago Moises na luta leve, junto com outros vencedores do card principal Volkan Oezdemir, Morgan Charriere e muito mais.

Versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.