Russell Brand enfrenta acusações chocantes: acusado de estupro meses após o divórcio de Katy Perry

EUuma revelação impressionante e perturbadora, Britânico comediante Marca Russell encontra-se no centro de um turbilhão de acusações, incluindo alegações de estupro e agressão sexual. Estas afirmações chocantes surgiram apenas cinco meses depois Marca finalizou seu divórcio da sensação pop Katy Perry.

As exposições explosivas, que recentemente chegaram às manchetes Horários de domingoapresenta um acusador identificado como “Nádia“quem alega que Marca estuprou-a contra uma parede em seu Os anjos para casa em julho de 2012. De acordo com seu relato angustiante, ela se sentiu presa como Marca empurrou-se contra ela e contou a terrível provação, dizendo: “Ele é muito mais alto do que eu. E ele está com aquele olhar vidrado novamente. E eu não consigo me mover. E eu disse a ele: ‘Saia, saia.’ “

O que torna esta revelação ainda mais surpreendente é o momento: Marca só recentemente resolveu seu divórcio com Katy Perry em Fevereiro do mesmo ano.

Mas Nádia não está sozinha em suas acusações. Três outras mulheres apresentaram seus próprios relatos perturbadores de suposto estupro, agressão sexual e abuso emocional nas mãos do “Rock of Ages“estrela. Esses incidentes supostamente ocorreram entre 2006 e 2013.

Russell Brand ganha apoio em meio a acusações

Um de Marcaacusadores, que atende pelo pseudônimo “Alice‘, descreveu um relacionamento profundamente perturbador de três meses durante o qual ela afirma que o comediante era emocionalmente abusivo e controlador. Marca agrediu-a sexualmente, forçando o pênis em sua garganta até o ponto em que ela engasgou.

Apenas um dia antes dessas alegações surgirem, Marca Russell levou para Instagram para lançar um vídeo negando as reivindicações. No vídeo, ele falou de “duas cartas extremamente perturbadoras” e de uma série de “ataques flagrantes e agressivos”, mas não especificou as acusações contra ele. Marca reconheceu seu passado “promíscuo” e afirmou que todos os seus relacionamentos eram consensuais.

Katy Perry e Russel Brand o romance turbulento começou em 2009, culminando em seu casamento no ano seguinte. No entanto, a união deles durou pouco, durando apenas 14 meses antes Marca notoriamente terminou o casamento por mensagem de texto poucos minutos antes Perada foi definido para se apresentar no palco.

Desde a separação, Katy Perry seguiu em frente, namoro João Mayer antes de encontrar um amor duradouro com o ator Orlando Bloomcom quem ela agora divide uma linda filha chamada Pomba Margaridaque tem 3 anos.