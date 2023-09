Russell Brand foi impedido de monetizar vídeos do YouTube em meio a alegações de estupro

YouTube está cortando Marca Russelldo fluxo de caixa em resposta às acusações de estupro e agressão sexual contra ele – a plataforma o suspendeu de ganhar dinheiro com seus vídeos.

Um porta-voz do YouTube disse na terça-feira que está suspendendo a conta do comediante que virou influenciador – que tem mais de 6,6 milhões de assinantes – o que significa que ele não poderá lucrar com os anúncios exibidos antes e durante sua biblioteca de vídeos.

A empresa afirma que Brand violou sua política de responsabilidade do criador – que, em parte, afirma que o comportamento fora da plataforma de um criador considerado potencialmente prejudicial a terceiros pode resultar na ação do YouTube.

Isso não afeta apenas o canal principal de Brand, aliás… também acaba com suas outras contas que arrecadam dinheiro, como Awakening with Russell, Football Is Nice e Stay Free com Russell Brand.

Getty Russell Brand nega alegações de estupro antes da exposição explosiva



Como informamos, Brand agora enfrenta reclamações de várias mulheres que afirmam ter sido estupradas, agredidas sexualmente ou abusadas por ele de 2006 a 2013… com uma suposta vítima dizendo que teve interações tóxicas com ele quando tinha apenas 16 anos. velho

Ele foi criticado em 2 artigos, publicados no sábado pelo The Times (Reino Unido) e pelo Channel 4. Brand tentou se destacar na reportagem postando um vídeo na sexta-feira nas redes sociais – incluindo seu canal no YT – dizendo todos os seus os encontros sexuais foram consensuais.