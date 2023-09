Russell Brand nega alegações de estupro antes da exposição explosiva

Marca Russell antecipou-se às acusações explosivas contra ele – incluindo alegações de estupro – antes que chegassem ao noticiário … acessando seu próprio canal para negar veementemente qualquer irregularidade.

O comediante e ator que virou podcaster apareceu no YouTube e no Twitter na noite de sexta-feira com um vídeo abordando o que ele disse serem algumas histórias diferentes que deveriam ser divulgadas… que detalhavam alegações feitas por mulheres, algumas das quais dizem que ele as abusou. .

EXCLUSIVO: Russell Brand nega acusações de estupro, agressão sexual e comportamento controlador e emocionalmente abusivo. Cinco mulheres compartilham suas histórias com @C4Dispatches numa investigação conjunta com @os tempos. Assista Russell Brand: In Plain Sight hoje à noite às 21h no @Canal4 pic.twitter.com/gmVMCAsh2B – Despachos do Canal 4 (@C4Dispatches) 16 de setembro de 2023

As duas peças foram publicadas no sábado – foi uma colaboração entre Os tempos (Reino Unido) e Canal 4… e as suas reportagens parecem ser extensas, com uma investigação que durou um ano.

Um total de pelo menos 5 mulheres divulgaram publicamente histórias perturbadoras que afirmam ter ocorrido entre elas e Russell de 2006 a 2013 – quando RB estava no auge de sua fama em Hollywood. Eles variam de estupro e agressão sexual a abuso… bem como alegações de comportamento controlador/ameaçador. Uma mulher, que permaneceu anônima, alegou que suas interações tóxicas com Russell começaram quando ela era menor de idade… com apenas 16 anos.

Antecipando a publicação dos artigos, Russell conversou diretamente com seu público… dizendo-lhes que ele refuta completamente as alegações que chegam ao nível criminal – aparentemente, as alegações de estupro/agressão sexual. Ele diz que todos os seus episódios sexuais foram consensuais.

Russell reconhece que já foi muito promíscuo e que teve muitos parceiros – mas também diz que tem sido muito aberto sobre tudo isso desde então.

Uma mulher alegou que Russell Brand a estuprou contra a parede de sua casa em Los Angeles. Ela foi tratada em um centro de crise de estupro no mesmo dia, de acordo com registros médicos pic.twitter.com/bffJWIfpMp – The Times e The Sunday Times (@thetimes) 16 de setembro de 2023

Eventualmente, ele sugere que está sendo alvo das agendas da grande mídia… e que a razão pode estar em suas posições e políticas recentes, nas quais ele tem se manifestado.

Se você não acompanhou a jornada de Russell ultimamente, o cara está muito certo atualmente – e tem defendido opiniões fortes sobre tudo, desde COVID até a Ucrânia e além. Ele está muito no campo de POVs de Joe Rogan … e acha que isso está na raiz disso.

Não parece que nada formal tenha sido feito em relação às alegações – incluindo relatórios policiais ou ações judiciais – mas ele diz que vai investigar todas elas.