Russell Brand responde após acusações de agressão sexual: uma semana extraordinária e angustiante

Marca Russell lançou um vídeo pela primeira vez após as acusações contra ele feitas por várias mulheres de agressão sexual entre 2003 e 2013.

O ex-ator de Hollywood conquistou muitos seguidores em seus canais independentes na última década, tornando-se conhecido por desafiar as narrativas da grande mídia. O inglês sente que faz parte de um ataque coordenado dos meios de comunicação e dos políticos, que se uniram para desmonetizar os seus canais, como no YouTubena semana passada.

“Olá, maravilhas do despertar, obviamente foi uma semana extraordinária e angustiante e agradeço muito pelo seu apoio e por questionar as informações que lhe foram apresentadas”, começou ele.

“A esta altura, você provavelmente já sabe que o governo britânico pediu às grandes plataformas de tecnologia que censurassem nosso conteúdo online e que algumas plataformas online atenderam a esse pedido.

“O que você talvez não saiba é que isso acontece no contexto do projeto de lei de segurança online, que é uma peça da legislação do Reino Unido que concede amplos poderes de vigilância e censura e é uma lei que já foi aprovada”.

Ele também atacou a Trusted News Initiative, uma coleção de alguns dos maiores meios de comunicação, que afirmam ser contra a “desinformação”, embora muitos a vejam como uma forma de reprimir a mídia independente.

“Também não imagino que você tenha ouvido falar da Trusted News Initiative e agora, como costuma acontecer quando uma palavra como confiável é usada como parte de um acrônimo para descrever um órgão não eleito, confiança é a última coisa que você deveria estar oferecendo”, disse ele.

“A iniciativa de notícias confiáveis ​​é uma colaboração entre grandes organizações de tecnologia e de mídia tradicional para atingir, patrulhar, sufocar e fechar organizações de mídia independentes, como esta.”