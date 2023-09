SAG-AFTRA se prepara para estender a greve para incluir atores de videogame nas negociações

O Conselho Nacional do Screen Actors Guild of Hollywood (SAG-AFTRA) anunciaram recentemente que estão a analisar a possibilidade de estender a sua greve contra os produtores de Hollywood ao indústria de videogames.

A líder do sindicato, a atriz Fran Drescher, garantiu que as negociações para um novo acordo estavam num “impasse” e que o voto dos sindicalistas para iniciar uma greve contra a indústria dos videojogos também era necessário para ter aumentos salariais e proteção. contra a inteligência artificial.

As votações estão marcadas a partir de 5 a 25 de setembro e se houver maioria, o SAG-AFTRA conselho nacional poderia iniciar uma greve contra empresas de videogame que não “negociar de forma justa”.

Entre os afetados estariam os desenvolvedores mais importantes do setor, como Epic Games (proprietária de “Fortnite”), Disney Character Voices Inc., Blindlight, proprietária de “Halo”, WB Games Inc, proprietária de “Mortal Kombat 11”), e seis outras empresas.

Que melhorias trabalhistas o Hollywood Screen Actors Guild está exigindo?

Os atores expressaram sua aprovação contra a indústria cinematográfica por unanimidade, quase um ano depois que o Acordo de Mídia Interativa do sindicato foi prorrogado “além” de sua data de expiração. Isto permitiria novas negociações para abordar as atuais necessidades laborais com a ascensão das plataformas de streaming e o advento da Inteligência Artificial.

“Mais uma vez nos deparamos com a ganância e o desrespeito dos empregadores“, afirmou Drescher que alertou para o perigo que a inteligência artificial representa para o emprego dos seus membros, principalmente coadjuvantes e figurantes.

“Sem proteções contratuais, os empregadores estão a pedir aos intervenientes que participem involuntariamente na extinção do seu ofício e dos seus meios de subsistência”, explicou o negociador-chefe do sindicato, Duncan Crabtree-Ireland.

O sindicato dos artistas está em greve desde 14 de julho depois de não ter conseguido chegar a acordo com o Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP) para finalizar um acordo abrangendo televisão, cinema e streaming. Os atores estão exigindo os mesmos aumentos salariais para os atores de videogame e para os atores de cinema e televisão”,um aumento retroativo de 11% e aumentos de 4% no segundo e terceiro anos do acordo.”