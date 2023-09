Saiba agora como instalar versão beta no seu iphone

O iOS 17 está chegando e traz consigo uma série de novidades e recursos interessantes para os usuários de iPhone. Neste artigo, vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre o iOS 17 e como instalar a versão beta no seu dispositivo. Vamos lá?

Quais iPhones são compatíveis com o iOS 17?

A Apple tem uma política de oferecer suporte aos seus sistemas operacionais por pelo menos cinco anos após o lançamento de um novo iPhone. Isso significa que, assim que um novo iPhone é lançado, ele receberá atualizações contínuas por pelo menos cinco anos. No caso do iOS 17, a Apple decidiu restringir a atualização apenas para os aparelhos lançados a partir de 2018. Portanto, os iPhones XR, XS, XS Max e o modelo 2020 do iPhone SE são os dispositivos compatíveis com o iOS 17.

Como instalar a versão beta do iOS 17?

Se o seu iPhone é compatível com o iOS 17, você pode aproveitar para experimentar as novidades do sistema operacional instalando a versão beta. Antes de prosseguir, certifique-se de que seu dispositivo esteja rodando pelo menos a versão iOS 16.4. Caso contrário, vá em Ajustes > Geral e toque em “Atualização de Software” para instalar a versão mais atualizada.

Dessa forma, antes de prosseguir com a instalação da versão beta, é altamente recomendado fazer um backup dos seus dados no iCloud. Dessa forma, caso algo dê errado durante o processo de atualização, você poderá restaurar o conteúdo do seu telefone usando o backup.

Com tudo pronto, você pode se inscrever no programa de Software Betas da Apple. Basta acessar o site oficial da Apple usando o navegador Safari e fazer login com a sua conta Apple. Após aceitar os termos do programa, a atualização beta do iOS 17 estará disponível para download em Ajustes > Geral > Atualização de Software > Atualizações Beta. Basta selecionar a opção iOS 17 Public Beta e seguir as instruções para instalar a versão beta no seu iPhone.

O que há de novo no iOS 17?

O iOS 17 traz uma série de novidades empolgantes para os usuários de iPhone. Durante o evento WWDC 2023, a Apple revelou algumas das principais funcionalidades do sistema operacional. Vamos dar uma olhada em algumas delas:



Você também pode gostar:

Poster do Contato

Uma das novidades do iOS 17 é o “Poster do Contato”, que permite personalizar a tela de chamada sempre que você ligar para alguém. Essa funcionalidade oferece uma experiência visual mais personalizada e divertida durante as suas chamadas.

App Mensagens repaginado

O app Mensagens também recebeu algumas melhorias e agora inclui novos emojis, stickers e a possibilidade de transcrição automática de mensagens de voz. Com essas adições, as suas conversas no Mensagens ficarão ainda mais animadas e expressivas.

Recursos visuais no FaceTime

O FaceTime, o aplicativo de chamadas de vídeo da Apple, também recebeu alguns recursos visuais interessantes no iOS 17. Agora, é possível utilizar efeitos e reações ao vivo durante as suas chamadas, adicionando um toque extra de diversão e interatividade. Além disso, você pode até mesmo gravar conversas de voz ou vídeo quando a pessoa do outro lado não estiver disponível.

Modo Em Espera

O iOS 17 introduz o modo “Em Espera”, que exibe informações úteis na tela do seu iPhone enquanto ele está carregando. Essas informações podem incluir previsão do tempo, lembretes, notícias e muito mais. É uma forma conveniente de aproveitar o tempo de carregamento do dispositivo para se manter informado.

NameDrop

Outra novidade interessante do iOS 17 é o “NameDrop”, que permite compartilhar contatos com outras pessoas apenas encostando os iPhones. Essa funcionalidade utiliza a tecnologia NFC para facilitar o compartilhamento de informações de contato de uma maneira rápida e prática.

Vale ressaltar que algumas dessas novidades e outros recursos estarão disponíveis apenas na versão final do iOS 17. Portanto, fique atento às atualizações da Apple para aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do novo sistema operacional.

Desfrute de uma melhor experiência

Em resumo, o iOS 17 está chegando e promete trazer uma série de melhorias e recursos interessantes para os usuários de iPhone. Se o seu dispositivo é compatível, você pode aproveitar para experimentar as novidades instalando a versão beta do sistema operacional. Lembre-se de fazer um backup dos seus dados antes de iniciar o processo e siga as instruções da Apple para se inscrever no programa de Software Betas. Com o iOS 17, você poderá desfrutar de uma experiência ainda melhor no seu iPhone.