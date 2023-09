Saiba agora como receber o BOLSA-FAMÍLIA e o AUXÍLIO-MATERNIDADE ao mesmo tempo

O Bolsa Família e o auxílio-maternidade são dois benefícios importantes oferecidos pelo governo brasileiro para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social e mulheres que precisam se afastar do trabalho devido ao nascimento de um filho. Mas será que é possível receber os dois benefícios simultaneamente?

Neste artigo, vamos explorar as regras e condições para receber o Bolsa Família e o auxílio-maternidade ao mesmo tempo.

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda criado pelo governo federal com o objetivo de combater a pobreza e a desigualdade social. Ele oferece auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade, complementando a renda mensal e ajudando na garantia de direitos básicos, como alimentação, saúde e educação.

Para se qualificar para o Bolsa Família, é necessário atender a alguns requisitos. A renda por membro da família não deve ultrapassar o valor de R$ 218 por mês, e é necessário que a família esteja cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

O que é o auxílio-maternidade?

O auxílio-maternidade, por sua vez, é um benefício previdenciário pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ele é destinado a mulheres empregadas ou seguradas que precisam se afastar do trabalho devido ao nascimento de um filho, adoção, aborto espontâneo ou guarda judicial.

Esse auxílio foi criado para oferecer um apoio financeiro temporário durante momentos especiais para a família ou para a recuperação em casos de aborto espontâneo. Para ter direito ao benefício, a mulher deve ser empregada com carteira assinada, contribuinte individual, desempregada que mantém a qualidade de segurada, empregada doméstica, microempreendedora individual ou segurada especial que contribui regularmente para o INSS.

É possível receber os dois benefícios ao mesmo tempo?



Sim, é possível receber tanto o Bolsa Família quanto o auxílio-maternidade ao mesmo tempo, desde que a renda total da família, incluindo o auxílio-maternidade, não ultrapasse o limite estabelecido pelo programa Bolsa Família. Ou seja, para que isso seja possível, a soma do valor do auxílio-maternidade com as demais rendas da família (excluindo o Bolsa Família) dividido pelo número total de pessoas da família deve ser inferior a R$ 218 por pessoa.

Vamos considerar um exemplo para facilitar o entendimento. A Família Silva é composta por 10 membros e tem uma renda mensal total de R$ 600, sem contar com o Bolsa Família. A mãe, embora desempregada, mantém sua qualidade de segurada do INSS. Por isso, ela tem direito ao auxílio-maternidade, cujo valor atual é de R$ 1.320, equivalente ao salário mínimo.

Somando a renda mensal da família com o auxílio-maternidade, o total chega a R$ 1.920. Quando dividimos esse valor pelo número de membros da família, obtemos uma média de R$ 192 por pessoa. Esse valor está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa para o Bolsa Família. Portanto, a Família Silva pode receber tanto o Bolsa Família quanto o auxílio-maternidade ao mesmo tempo.

Adicional para grávidas beneficiárias do Bolsa Família

Além do auxílio-maternidade, as grávidas beneficiárias do Bolsa Família também recebem um adicional durante a gestação. Esse adicional é de R$ 50 e é pago mensalmente até o nascimento do filho. Após o nascimento, o valor é ajustado para R$ 150 até uma determinada idade estabelecida pelo governo.

Canais de atendimento para esclarecer dúvidas

Se você possui questionamentos sobre o recebimento simultâneo do Bolsa Família e do auxílio-maternidade, é importante buscar informações junto aos órgãos responsáveis. Abaixo, listamos alguns canais de atendimento que podem te ajudar a esclarecer suas dúvidas:

Entre em contato com o Ministério da Cidadania pelo número 121 (atendimento de segunda a sexta das 7h às 21h; e aos sábados, domingos e feriados das 10h às 16h).

Ligue para o Caixa Cidadão no 0800 726 02 07.

Acesse o Telefone Bolsa Família pelo número 111.

Busque atendimento presencial no CRAS de sua localidade.

Bolsa Família

Ademais, receber o Bolsa Família e o auxílio-maternidade ao mesmo tempo é possível desde que a renda total da família, incluindo o auxílio-maternidade, esteja dentro das condições estabelecidas pelo programa Bolsa Família. É importante conhecer os requisitos e buscar informações atualizadas junto aos órgãos responsáveis para garantir o acesso aos benefícios.

