saiba agora mesmo como emitir

O Extrato Simples Nacional é um documento essencial para empresas que optaram por esse regime tributário simplificado no Brasil. Ele fornece informações cruciais sobre o status fiscal da empresa, incluindo a regularidade de pagamentos e débitos.

Assim, a boa notícia é que o processo para emitir esse extrato é bastante prático e simples, sendo realizado por meio do PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional).

Então, a seguir veremos um passo a passo simples e eficaz para obter o documento. Se você quer saber mais, não deixe de ler até a última linha para não perder nenhum detalhe!

O que é o Extrato Simples Nacional?

O Extrato Simples Nacional é um documento fundamental no contexto tributário brasileiro. Afinal, ele é uma representação resumida da situação fiscal de uma empresa que aderiu ao regime tributário do Simples Nacional.

Esse regime simplificado de tributação foi criado para facilitar a vida dos micro e pequenos empresários, consolidando o pagamento de diversos impostos em uma única guia.

Ademais, o documento fornece informações cruciais, como os valores pagos e devidos referentes aos impostos abrangidos pelo regime, além de eventuais pendências e débitos fiscais.

Ou seja, é uma ferramenta vital para a gestão financeira e fiscal de uma empresa, permitindo que os empresários estejam cientes de sua situação perante o Fisco.

Passo 1: Acesso ao PGDAS-D

O primeiro passo para obter o Extrato Simples Nacional é acessar o PGDAS-D. Isso pode ser feito de duas maneiras: através do Certificado Digital ou do Código de Acesso.

Certificado Digital: Se sua empresa possui um Certificado Digital, você pode utilizá-lo para acessar o PGDAS-D com maior segurança. Certificados digitais são uma forma de autenticação eletrônica reconhecida pelo governo.

Código de Acesso: Caso você não possua um Certificado Digital, é possível acessar o PGDAS-D utilizando o Código de Acesso. Esse código é gerado no site da Receita Federal e permite que você acesse diversos serviços online.

Passo 2: Emissão do Extrato Simples Nacional

Após acessar o PGDAS-D, você verá várias opções disponíveis. Dessa forma, para emitir o Extrato Simples Nacional, siga os passos a seguir:

Clique na chave do “Código de Acesso” na linha “PGDAS-D e Defis 2023”. Isso o levará para a próxima etapa; Na próxima tela, você encontrará várias opções relacionadas ao Simples Nacional. Selecione a opção “Declaração Mensal” para continuar o processo.

Passo 3: Consulta de Declarações

Agora que você está na seção de “Declaração Mensal”, siga estas etapas:

Clique em “Consultar declarações” para acessar o histórico de declarações da sua empresa;

Digite o ano-calendário desejado para o qual você deseja obter o Extrato Simples Nacional. Essa informação é importante, pois o extrato mostrará os dados referentes a esse período;

Na lista de declarações exibidas, localize a que corresponde ao ano desejado e clique no ícone de imprimir, localizado na coluna “Extrato”. Isso permitirá que você visualize e imprima o Extrato Simples Nacional.

Lembre-se de que é importante manter o seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e todas as informações fiscais da sua empresa atualizadas para garantir que o extrato esteja correto e reflete sua situação fiscal mais recente.

Como saber se o Simples Nacional foi pago?

Saber se o Simples Nacional está em dia é fundamental para a gestão financeira e fiscal de uma empresa. E para verificar o pagamento, o empresário pode seguir alguns passos.

Primeiramente, pode acessar o PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional) utilizando o Certificado Digital ou o Código de Acesso. Lá, poderá consultar as declarações mensais e verificar se quitaram os valores devidos.

Além disso, o empresário também pode conferir o extrato bancário, onde debitam as guias de pagamento do Simples Nacional.

Afinal, acompanhar regularmente esses detalhes assegura que a empresa está conforme suas obrigações fiscais e evita problemas futuros com o Fisco.

Siga essas dicas para emitir o Extrato Simples Nacional

Emitir o Extrato Simples Nacional por meio do PGDAS-D é um processo direto e essencial para qualquer empresa que optou por esse regime tributário simplificado.

Seguindo essas dicas, você pode realizar essa operação de forma eficaz, seja utilizando o Certificado Digital ou o Código de Acesso. Lembre-se de verificar regularmente seu Extrato Simples Nacional para garantir que sua empresa esteja em conformidade com suas obrigações fiscais e evite surpresas desagradáveis no futuro.

Dessa forma, o método para obter o Extrato Simples Nacional é bastante prático e simples, e o PGDAS-D é uma ferramenta valiosa para os empresários que desejam manter o controle de sua situação fiscal.

Contudo, certifique-se de seguir os passos mencionados e mantenha-se atualizado com suas obrigações fiscais para um funcionamento suave e legal de sua empresa.