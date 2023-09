Saiba agora o que abre e fecha no feriado da Independência

Dentro de mais algumas horas, milhões de brasileiros estarão viajando, visitando familiares e amigos, descansando ou até mesmo acompanhando algum desfile cívico. O fato é que boa parte das pessoas já fechou a sua programação para este feriado de 7 de Setembro. Órgãos de atendimentos também divulgaram os seus horários de funcionamento.

Não são apenas os trabalhadores que terão um dia diferente nesta quinta-feira (7). Bancos, agências dos correios, pontos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e até mesmo as casas lotéricas poderão funcionar em um esquema especial de atendimento. É importante que o cidadão se programe para não ter surpresas.

Abaixo, listamos o grau de funcionamento de uma série de órgãos que já divulgaram as diretrizes de atendimento para o feriado da Independência. Assim, o cidadão vai poder se programar para entender o que vai poder resolver amanhã e o que vai ter que deixar para depois. Confira.

O abre e fecha da independência

De acordo com informações da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) nenhuma agência física vai abrir no feriado desta quinta-feira (7). De todo modo, o cidadão pode realizar uma série de atividades como transferência de dinheiro, Pix, agendamento de atendimento e pagamento de contas de maneira remota através do sistema de Internet Banking.

A Febraban também já confirmou que todas as agências físicas devem voltar a funcionar normalmente já a partir da sexta-feira (8), ou seja, os bancários não terão o feriado emendado, e devem voltar ao trabalho normalmente na sexta no horário tradicional.

Sobre as contas a pagar, a Febraban lembra que os boletos com prazo de vencimento para o dia 7, poderão ser pagos no dia 8. “Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais”, destaca a Febraban.



O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também já confirmou que nesta quinta-feira (7) nenhuma agência física vai abrir. Seja como for, o cidadão pode realizar uma série de serviços de maneira remota. Através do site e app do Meu INSS é possível realizar:

requerimento de benefícios;

emissão de extratos;

cumprimento de exigências;

agendamento para atendimento presencial.

A Central Telefônica 135 não deverá funcionar no feriado para pedidos de contato com humanos. De todo modo, o cidadão poderá entrar em contato com o número para realizar serviços automatizados.

Os Correios já confirmaram que não deverão abrir nenhuma agência do país neste feriado de 7 de Setembro. Os canais remotos disponíveis são a seção “Fale Conosco” do site, o atendimento automatizado pelos telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100, além do chat.

No caso dos Correios, os atendimentos presenciais serão retomados já na sexta-feira (8), no horário normal de funcionamento da sua cidade.

Casas Lotéricas não deverão abrir nesta quinta-feira (7). A informação já foi confirmada oficialmente. Normalmente, em casos de feriados estaduais e municipais, o funcionamento destes estabelecimentos varia a depender de cada região.

Mas agora estamos falando de um feriado de caráter nacional. Assim, não há previsão de abertura de nenhuma casa lotérica no Brasil no dia da Independência. Estes estabelecimentos voltam a funcionar na sexta-feira (8).

7 de setembro

O feriado de 7 de setembro marca as comemorações da Independência do Brasil. A celebração ocorre através de desfiles cívicos em cidades brasileiras. Em Brasília, o evento vai contar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ainda no decorrer deste ano de 2023, outros feriados estão programados. Veja na lista atualizada abaixo: