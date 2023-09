Saiba agora o que é e quem pode contratar

O Crédito Salário é uma linha de crédito oferecida pelo Banco do Brasil, exclusiva para clientes que recebem o pagamento do mês pelo banco. Essa modalidade de empréstimo pessoal possui condições e praticidade diferenciadas, sendo uma opção interessante para quem precisa de dinheiro de forma rápida e fácil.

Neste artigo, vamos explicar em detalhes o que é o Crédito Salário, como funciona essa linha de crédito e quem pode solicitar. Continue lendo para entender melhor essa alternativa financeira.

O que é o Crédito Salário

O Crédito Salário é uma das linhas de crédito oferecidas pelo Banco do Brasil. Diferente de outros empréstimos disponíveis, o Crédito Salário é exclusivo para clientes que recebem o salário pelo banco e possuem conta corrente ativa nele.

Uma das principais vantagens do Crédito Salário é a praticidade na contratação. O empréstimo pode ser feito de forma rápida e fácil pelo aplicativo do banco, e a liberação do valor é automática, caindo na conta imediatamente após a contratação.

Além disso, as prestações desse empréstimo são descontadas da conta corrente no mesmo dia do crédito do salário, facilitando o pagamento e evitando atrasos.

Como funciona o Crédito Salário

Para contratar o Crédito Salário, é necessário atender a alguns requisitos. Primeiramente, é preciso ter uma conta corrente ativa no Banco do Brasil e receber o salário por essa instituição financeira.

A taxa de juros do Crédito Salário pode variar entre 3,38% ao mês (50,91% ao ano) e 6,35% ao mês (114,97% ao ano), dependendo do perfil do cliente e do relacionamento com o banco.



O prazo para pagamento do empréstimo pode ser de 2 a 96 meses, e o valor contratado vai depender do crédito pré-aprovado de cada cliente.

É importante ressaltar que o Crédito Salário é um empréstimo pessoal, ou seja, o cliente tem liberdade para utilizar o dinheiro da forma que preferir, sem precisar informar ao banco o destino dos recursos.

Como contratar o Crédito Salário

Se você atende aos pré-requisitos para contratar o Crédito Salário, existem diferentes formas de realizar a contratação. É possível contratar o empréstimo diretamente nas agências do Banco do Brasil, ou de forma mais prática e rápida, pelo aplicativo do banco.

Para contratar pelo aplicativo, siga o passo a passo a seguir:

Faça o login no aplicativo do Banco do Brasil. Acesse o menu “Empréstimo” e clique em “Contratar empréstimo”. Selecione a opção “Crédito Salário” e conheça as condições disponíveis. Faça uma simulação para conhecer as opções de parcelamento e valores das prestações. Escolha a opção que melhor se adequa às suas necessidades e finalize a contratação.

Após a contratação, o valor do empréstimo será liberado automaticamente na sua conta corrente, e as parcelas serão descontadas no mesmo dia do crédito do salário.

Outros bancos que oferecem Crédito Salário

O Crédito Salário é uma modalidade de empréstimo exclusiva do Banco do Brasil. No entanto, outros bancos também oferecem linhas de crédito similares para clientes que recebem o salário pela instituição.

Um exemplo é a Caixa Econômica Federal, que disponibiliza o CDC Salário, uma linha de crédito pré-aprovado exclusiva para quem recebe o salário pela Caixa. Essa modalidade também possui condições facilitadas e pode ser contratada diretamente nas agências físicas, caixas eletrônicos, internet banking ou pelo aplicativo do banco.

Portabilidade de salário

Caso você deseje mudar seu salário de banco, é importante saber que isso é um direito garantido por lei. É possível solicitar a portabilidade salarial e receber o pagamento do mês no banco de sua escolha.

A portabilidade de salário oferece a flexibilidade de escolher a instituição financeira que apresente as melhores condições para o seu perfil e necessidades financeiras. Além disso, muitos bancos oferecem vantagens especiais para quem opta por trazer o salário para a instituição, como linhas de crédito com taxas de juros mais atrativas.

Para solicitar a portabilidade de salário, basta fazer a solicitação ao banco em que deseja começar a receber o pagamento. O processo é simples e gratuito, e o pedido é processado em até 10 dias úteis.

A importância do Serasa Score

Ao buscar por crédito, é fundamental ter uma boa pontuação de crédito. O Serasa Score é uma pontuação que varia de 0 a 1000 e reflete o histórico de comportamento financeiro do consumidor. Quanto maior a pontuação, maior a probabilidade de obter crédito com melhores condições.

É importante acompanhar regularmente o Serasa Score para entender suas chances de obter crédito. Para consultar seu Serasa Score, você pode utilizar o aplicativo da Serasa ou acessar o site da instituição. Caso ainda não tenha cadastro, é possível criar uma conta de forma rápida e gratuita.

Ademais, o Crédito Salário é uma opção interessante para clientes do Banco do Brasil que precisam de dinheiro de forma rápida e prática. Com condições facilitadas e praticidade na contratação, essa linha de crédito pode ser uma solução financeira para diferentes necessidades.

É fundamental avaliar suas necessidades financeiras e analisar as condições oferecidas pelo banco antes de contratar qualquer empréstimo. Além disso, é importante manter uma boa pontuação de crédito, como o Serasa Score, para aumentar suas chances de obter crédito com melhores condições.

Lembre-se de sempre buscar informações atualizadas e realizar simulações antes de tomar qualquer decisão financeira.