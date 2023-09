O programa Desenrola Brasil deu início a uma nova fase que permite a negociação de dívidas para aqueles que se enquadram na Faixa 1 do programa. No entanto, para acessar esse novo portal do Governo Federal, é essencial ter uma conta gov.br com níveis de segurança ouro ou prata. Entenda o que isso significa e como você pode criar e certificar sua conta gov.br para aproveitar ao máximo essa oportunidade.

Saiba como acessar o Programa Desenrola Brasil com sua conta gov.br

O portal de negociação do Desenrola Brasil destina-se especificamente às pessoas com dívidas que atendem aos critérios da faixa 1 do programa. Esta faixa é destinada principalmente a:

Pessoas com renda de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Pessoas com dívidas de até R$ 5 mil registradas nos birôs de crédito.

Dívidas que não tenham sido pagas desde janeiro de 2019 ou que tenham sido negativadas até dezembro de 2022 e ainda estejam ativas até 28 de junho de 2023.

Contudo, é importante destacar que o valor máximo de dívida que pode ser negociado por meio do portal é de R$ 5 mil. Desse modo, se você tiver mais de uma dívida e a soma delas exceder esse limite, poderá agrupar parte delas em um acordo parcelado e quitar o restante à vista. Por outro lado, se tiver uma única dívida que ultrapasse o limite de R$ 5 mil, será necessário pagá-la integralmente à vista.

Conta gov.br: unificando serviços públicos

A conta gov.br é uma identificação digital que centraliza o acesso a diversos serviços públicos. Isso porque com um único cadastro, o cidadão pode acessar não apenas o Desenrola Brasil, mas também a Receita Federal, o INSS, o SUS e documentos como a carteira de trabalho digital, CNH e muito mais.

Desse modo, em vez de preencher vários cadastros com suas informações pessoais, você pode centralizar todas essas informações em um só lugar. No entanto, é fundamental não apenas criar uma conta gov.br, mas também certificá-la adequadamente para garantir a segurança e o acesso aos serviços públicos.

Em suma, a conta gov.br possui três níveis de certificação: ouro, prata e bronze, sendo o ouro o nível mais alto e o bronze o mais baixo. Para negociar suas dívidas por meio do portal Desenrola Brasil, é necessário ter uma conta gov.br com níveis de segurança ouro ou prata.



Como criar uma conta gov.br?

A criação de uma conta gov.br é um processo simples e pode ser feita através do site para computador ou do aplicativo gov.br, disponível nas lojas de aplicativos de smartphones. Siga o passo a passo abaixo:

Insira seu CPF e leia os termos e condições e, se estiver de acordo, clique em “Continuar” novamente.

Escolha como deseja fazer login: você pode vincular uma conta bancária via internet banking ou clicar em “Tentar de outra forma” para inserir seus dados manualmente.

Após preencher os dados, clique em “Confirmar”.

Você receberá um código por e-mail ou mensagem de texto. Insira-o no campo indicado.

Crie uma senha pessoal e intransferível.

Pronto! Você criou com sucesso sua conta gov.br.

Se optar por fazer login com sua conta bancária, sua conta gov.br já estará certificada com o nível prata. Continue lendo para descobrir como obter o nível ouro.

Certificando sua conta gov.br com níveis ouro ou prata

Se deseja negociar dívidas com o Desenrola Brasil, é crucial ter uma certificação de nível ouro ou prata em sua conta gov.br. Para alcançar o nível prata, é possível:

Realizar uma validação facial através do aplicativo, usando a foto registrada em sua CNH.

Validar seus dados pessoais via internet banking em um dos bancos conveniados na plataforma (consulte a lista de bancos).

Utilizar a senha do Sigepe (Sistema de Gestão de Acesso), o sistema usado por servidores públicos, para validar suas informações na plataforma gov.br.

Para obter o nível ouro, além das etapas anteriores, você deve realizar uma validação facial pelo aplicativo com base na foto registrada no banco de dados da Justiça Eleitoral e validar seus dados com certificado digital.

Para acessar as opções de certificação, entre na sua conta gov.br, vá em “Privacidade” e depois em “Gerenciar lista de selos de confiabilidade”. Siga as etapas de autenticação para alcançar o nível desejado.