O YouTube se consolidou como uma potência inegável no mundo moderno. Desde sua aquisição pelo Google em 2006, a plataforma cresceu exponencialmente, tornando-se a maior concentradora de vídeos da internet.

O poder do YouTube: saiba como criar um canal de sucesso

Em 2015, conquistou o título de segunda maior ferramenta de pesquisa online, perdendo apenas para o Facebook em número de usuários ativos mensais, que somam impressionantes 1,5 bilhão de perfis. No entanto, o YouTube mantém números de acessos igualmente impressionantes, com mais de um bilhão de usuários, representando quase um terço da população online global.

Diariamente, esses usuários assistem bilhões de horas de vídeo, gerando um fluxo constante de visualizações nos mais de 500 uploads feitos a cada minuto. A influência dessa plataforma abrange 88 países, falando 76 idiomas diferentes, alcançando mais pessoas do que qualquer canal de TV no mundo.

Confira 10 estratégias para criar um canal de sucesso no YouTube

A vida de um youtuber não é fácil, mas com dedicação e estratégia, é possível conquistar um público fiel e alcançar o sucesso. Aqui estão 10 dicas essenciais para criar um canal de sucesso no YouTube:

1. Escolha o tema do canal

Comece definindo o tema do seu canal. No entanto, escolha algo que você goste e que possa ser comunicado visualmente. Uma vez que isso ajudará a estruturar um canal que seja autêntico e que o motive a gravar vídeos.

Assim, poderá optar por temas populares, como notícias, humor, games, culinária ou tutoriais, ou escolher algo mais específico que possa atrair uma audiência engajada.



2. Defina seu público-alvo

Conheça seu público-alvo a partir do tema escolhido. Em suma, pergunte-se: quem são seus espectadores ideais? Qual a faixa etária, gênero, interesses e hábitos deles? Entender seu público é crucial para criar conteúdo relevante e atraente.

3. Saiba quais equipamentos são necessários

Determine os equipamentos necessários para gravar seus vídeos. Se estiver com um orçamento limitado, comece com o que possui, como um celular. Certamente, com o tempo, considere investir em equipamentos como uma câmera, iluminação, microfone e software de edição.

4. Cuide da iluminação e do cenário

Garanta uma boa iluminação para seus vídeos. Para isso use a luz natural sempre que possível ou improvise com abajures e lâmpadas LED. Além disso, mantenha o ambiente silencioso para evitar ruídos indesejados. Seu cenário deve estar organizado e relacionado ao tema do canal.

5. Aprenda a editar seus vídeos

Dominar a edição de vídeos é essencial. Use ferramentas de edição para criar vídeos atraentes e bem estruturados. Dessa forma, adicione elementos como gifs, imagens e trilhas sonoras que se encaixem no seu conteúdo.

6. Estabeleça uma frequência de gravação

Mantenha uma programação consistente de postagens, como um vídeo por semana, para manter seu público envolvido. Tenha sempre um vídeo reserva em caso de atrasos.

7. Faça uma divulgação eficiente nas redes sociais

Utilize as redes sociais para promover seu canal. Crie títulos e tags atraentes para seus vídeos no YouTube. Em suma, engaje-se com seu público nas redes sociais, iniciando conversas e compartilhando conteúdo relevante.

8. Seja autêntico e original

Destaque-se sendo autêntico e original. Mostre sua verdadeira personalidade e crie conteúdo que seja único. Já que o YouTube valoriza a criatividade, e a autenticidade atrai uma audiência fiel.

9. Fique de olho nos feedbacks e na interação

Leia os feedbacks dos espectadores e peça sugestões. Além disso, mantenha-se aberto a novas ideias e ajuste seu conteúdo de acordo com o feedback do público.

10. Não desista

Por último, mas não menos importante, não desista. O caminho para o sucesso no YouTube pode ser desafiador, mas com persistência e paixão, você pode alcançar seus objetivos. Certamente, obter sucesso no YouTube requer dedicação e constância, contudo, é completamente possível usar a plataforma como uma ferramenta de trabalho.