Saiba como é a redação no Concurso do IBAMA

Redação no concurso do IBAMA: veja detalhes

O Concurso do IBAMA é aguardado com grande expectativa pelos concurseiros, uma vez que prevê a oferta de 2.408 vagas. Assim, a divisão dessas vagas estão entre os cargos de Analista Ambiental e Analista Administrativo.

Ademais, a redação desempenha um papel significativo nesse certame, e por isso, entender como ela funciona é fundamental para uma preparação eficaz.

Como foi a redação no último concurso?

Para compreender a redação no Concurso do IBAMA, é útil analisar como foi a última edição. Desse modo, o certame de 2021, organizado pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), ofereceu 566 vagas em todo o Brasil. Sendo que, a distribuição ocorreu entre os cargos de Técnico e Analista Ambiental.

Sendo assim, as características da redação variaram de acordo com o cargo:



Analista Administrativo: Redação de texto dissertativo, com até 30 linhas, abordando temas relacionados aos conhecimentos específicos da função;

Analista Ambiental: Redação de texto dissertativo, também com até 30 linhas, abordando objetos de conhecimentos específicos, de acordo com um dos três temas fornecidos;

Técnico Ambiental: Redação de texto dissertativo, com até 30 linhas, sobre temas relacionados à atualidade.

Veja os critérios de avaliação da redação

A banca organizadora do concurso do IBAMA avalia a redação com base em critérios específicos. Primeiramente, considera-se a apresentação, a estrutura textual e o desenvolvimento do tema. Assim, esses elementos totalizam a nota relativa ao domínio do conteúdo (NC), com classificação máxima limitada a 30,00 pontos.

Então, a segunda parte da avaliação concentra-se no domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa. Para isso, considera aspectos como grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade vocabular. Nesse caso, a banca realiza a contagem de erros (NE) do candidato.

A nota final na prova discursiva (NFPD) é calculada para cada candidato usando a fórmula NFPD = NC – 6 x NE ÷ TL, onde TL corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato.

Assim, um texto que obteve NFPD menor ou igual a 0 ponto recebe nota zero, e um candidato que obteve NFPD menor do que 12 pontos é eliminado.

O que é um texto dissertativo?

Um texto dissertativo é um gênero textual que tem o objetivo de apresentar argumentos com a finalidade de convencer o leitor sobre um determinado ponto de vista.

Dessa maneira, no contexto do Concurso do IBAMA, é essencial compreender que o texto deve ser claro, bem estruturado e baseado em informações factuais.

Confira algumas dicas para uma excelente redação dissertativa-argumentativa

Introdução: Primeiramente, comece mencionando o tema central e exponha sua tese, ou seja, seu ponto de vista;

Argumentação: Então utilize instruções, dados, e frases impactantes para fundamentar seu ponto de vista e validar suas ideias;

Desenvolvimento: Ademais, elaborar argumentos que defendam sua tese e construa uma argumentação lógica é essencial para uma boa redação;

Conclusão: Finalmente, encerre sua redação com considerações finais, sem introduzir novos elementos, e reforce sua tese.

Leitura atenta: Leia atentamente o tema e os textos motivadores fornecidos para a redação;

Formule sua opinião: Além disso, defina claramente seu ponto de vista com base em argumentos sólidos.

Como se preparar para a Redação no Concurso do IBAMA?

Agora que você compreende como funciona a redação no Concurso do IBAMA e quais são os critérios de avaliação, é hora de se preparar de maneira eficaz.

Para isso, confira abaixo algumas dicas para ajudá-lo a se destacar nessa etapa crucial:

Estude os temas relevantes para a redação do concurso do IBAMA

Conheça os temas que podem ser abordados na redação com base em conhecimentos específicos exigidos para o cargo.

Assim sendo, mantenha-se atualizado sobre as questões ambientais e administrativas relevantes.

Pratique a escrita

A prática é fundamental! Portanto, escreva regularmente textos dissertativos sobre temas variados para aprimorar sua habilidade de argumentação e organização de ideias.

Analise redações anteriores

Por fim, obtenha redações de concursos anteriores do IBAMA e avalie como elas foram estruturadas. Isso pode fornecer insights importantes sobre a abordagem ideal.

Lembre-se de que a redação no Concurso do IBAMA é uma oportunidade para destacar suas habilidades de escrita e conhecimento específico. Com dedicação, prática e preparação adequada, você estará mais bem preparado para enfrentar esse desafio e aumentar suas chances de sucesso no concurso!