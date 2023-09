Saiba como é o cargo de Papiloscopista da Polícia Federal

Você já sonhou em se tornar membro da Polícia Federal (PF), uma das instituições mais respeitadas e admiradas do Brasil? Se sim, é provável que você já tenha ouvido falar das cargas mais conhecidas, como Agente, Escrivão e Delegado. No entanto, há um cargo igualmente importante e intrigante dentro da PF: o de Papiloscopista.

Neste artigo, exploraremos em detalhes a carreira de Papiloscopista da Polícia Federal. Por isso, destacamos as suas atribuições, requisitos, pagamentos e etapas do concurso.

Atribuições do Papiloscopista da Polícia Federal

O Papiloscopista da Polícia Federal exerce uma série de funções cruciais relacionadas à identificação humana. Aliás, que abrangem desde indivíduos vivos até cadáveres. Assim, as suas atribuições incluem:

Executar, orientar, supervisionar e fiscalizar procedimentos relacionados à coleta. Assim como, também incluem isolamento, fixação, armazenamento e análise de fragmentos e amostras de papilas;

Realizar exames detalhados e emitir laudos papiloscópicos, que podem incluir representações humanas e prosopográficas;

Operar e gerenciar sistemas automatizados de identificação humana, civil e criminal, garantindo a precisão e eficiência desses sistemas;

Prestar apoio direto à autoridade policial durante investigações, fornecendo perícia em identificação;

Contribuir com estudos e pesquisas na área de identificação humana civil e criminal, buscando constantemente aprimoramento nas técnicas e práticas utilizadas;

Conduzir veículos automotivos em conformidade com suas atividades;

Cumprir medidas rigorosas de segurança orgânica, que visam proteger informações sensíveis e garantir a integridade das investigações;

Por fim, desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, recorrentes de forma versátil e multifuncional.

Requisitos para Ingressar na Carreira de Papiloscopista

Para se tornar um Papiloscopista da Polícia Federal, é fundamental atender a requisitos específicos e específicos. Aliás, que são compartilhados com outras cargas da PF. Sendo assim, os requisitos incluem:

Ser cidadão brasileiro ou português amparado pelo Estatuto da Igualdade;

Ter no mínimo 18 anos de idade no momento da posse;

Estar em dia com suas eleições eleitorais e militares, se aplicável;

Possuir carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria B ou superior, uma vez que a mobilidade é essencial para as atividades policiais;

Apresentar exigências físicas e mentais adequadas para o exercício da carga. Aliás, comprovar por meio de exames específicos;

Não apresentar antecedentes criminais ou condenações que sejam incompatíveis com a função policial;

Por último, ter um diploma de nível superior em qualquer área de formação, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Remuneração Atrativa do Papiloscopista

A carreira de Papiloscopista da Polícia Federal oferece uma remuneração altamente atrativa no serviço público. Então, com base no último edital do concurso PF, que ocorreu em 2021, a remuneração inicial para a carga é de R$ 12.522,50.

Sendo assim, esse montante engloba diversos componentes. Primeiramente, inclui a remuneração básica (R$ 5.776,47), a gratificação de atividade executiva (R$ 2.660,08) e a gratificação de desempenho (R$ 4.085,95). Além disso, o Papiloscopista recebe um auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00, além de outros benefícios.

A jornada de trabalho para o Papiloscopista é de 40 horas semanais, em regime de tempo integral e dedicação exclusiva à PF.

Concurso para Papiloscopista da Polícia Federal

O concurso para ingresso na carreira de Papiloscopista da Polícia Federal é notoriamente desafiador e com grande concorrência em todo o Brasil. No último certame, que ocorreu em 2021, 84 vagas estavam disponíveis para o cargo, demonstrando uma demanda significativa por essa profissão.

Aliás, a banca organizadora responsável pelo concurso foi o Cebraspe, conhecida por sua abordagem criteriosa na seleção de candidatos.

Além das provas escritas, os candidatos também foram submetidos às outras etapas solicitadas. Por exemplo, como exame de prova física, avaliação médica, avaliação psicológica, avaliação de cursos, prova oral, prova prática de digitação e um curso de formação profissional intensiva.

Setores da PF onde o Papiloscopista pode atuar

A carreira de Papiloscopista é extremamente versátil e dinâmica, pois abrange uma ampla variedade de atividades técnicas e operacionais. Assim, o Papiloscopista pode atuar em diversos setores da PF, incluindo:

Instituto Nacional de Identificação (INI)

Este órgão é responsável pela identificação civil e criminal de cidadãos brasileiros e estrangeiros. Por isso, emite os documentos como carteiras de identidade, passaportes e registros migratórios nacionais.

No INI, o Papiloscopista pode conduzir exames papiloscópicos, operar sistemas de identificação e emitir laudos e certificações, entre outras funções essenciais.

Setor de Perícias

Esse setor é encarregado de realizar perícias criminais em uma ampla gama de áreas. Aliás, incluindo biologia, química, física, informática, engenharia e contabilidade, entre outras.

O Papiloscopista pode contribuir com coleta, análise e comparação de fragmentos e amostras de papilas encontradas em cenas de crime, cadáveres ou objetos relacionados às investigações. Além disso, ele pode emitir laudos periciais e participar de reconstituições que são cruciais para esclarecer crimes.

Setor de Operações

Este setor é responsável pela execução de operações planejadas pela PF, incluindo prisões, buscas, apreensões, escoltas e muito mais. Portanto, o Papiloscopista pode atuar como policial operacional, desempenhando as ações necessárias para cumprir ordens judiciais ou administrativas.

Além disso, ele pode realizar reconhecimento facial ou digital de suspeitos, ou vítimas em operações, o que é crucial para o sucesso das missões.