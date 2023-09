Há uma década, o Nubank surgiu com a missão de simplificar as finanças das pessoas. Nesse caminho, a fintech conquistou a confiança de 85 milhões de clientes.

Cuidado com as vagas falsas que utilizam o nome do Nubank: saiba como encontrar os recursos oficiais

No entanto, junto com esse crescimento, surgiram golpistas que usam a marca do Nubank para aplicar fraudes. Saiba como identificar vagas falsas e proteger-se desses golpes.

O surgimento de golpes

À medida que o Nubank cresce, infelizmente, também cresce o número de pessoas mal-intencionadas que se aproveitam de nossa marca. Em suma, esses golpistas utilizam táticas como a criação de perfis falsos nas redes sociais, envio de mensagens falsas por WhatsApp, e-mail e SMS, além da criação de anúncios de emprego falsos para enganar pessoas em busca de oportunidades legítimas.

Onde encontrar vagas no Nubank?

Em resumo, para evitar cair em golpes de vagas inexistentes, é importante conhecer as fontes oficiais de recrutamento do Nubank. Conforme informa a fintech, todas as vagas e processos seletivos estão disponíveis em ná página de Carreiras, no link international.nubank.com.br/pt-br/carreiras.

Desse modo, este é o canal oficial de recrutamento do Nubank, onde você encontrará vagas nos sete países em que a empresa atua. Além disso, as vagas são divulgadas no LinkedIn, no perfil oficial do Nubank, e também em sites como Glassdoor, Indeed e Greenhouse. Além disso, o blog oficial também é uma fonte confiável de informações sobre as verdadeiras vagas da empresa.

Como identificar as falsas oportunidades?



Os golpistas costumam criar anúncios falsos com promessas tentadoras, como contratação imediata e salários atrativos. Contudo, a descrição da vaga costuma ser genérica, e ao procurar mais informações, o candidato pode ser redirecionado para uma página falsa. Por isso, preste muita atenção ao link da vaga e desconfie se ele não estiver em uma das fontes oficiais mencionadas anteriormente.

Proteja-se de golpes de vagas falsas

Conforme informações oficiais, a maneira mais simples de identificar uma vaga falsa é verificar a fonte. Já as vagas legítimas do Nubank estão apenas nas fontes oficiais mencionadas. Dessa forma, se receber um e-mail de um recrutador, verifique se o domínio do e-mail é “@nubank.com.br”. Caso veja uma vaga do Nubank em outros canais, desconfie e verifique sua autenticidade.

Lembre-se de que o time de recrutamento oficial da fintech faz buscas ativas no LinkedIn, mas nunca solicita dados pessoais dos candidatos nem exige pagamento de taxas durante o processo seletivo. Além disso, se ainda tiver dúvidas, entre em contato com o time de atendimento do Nubank para verificar a autenticidade da vaga.

Como denunciar um golpe para o Nubank?

Caso encontre uma vaga falsa, um site falso ou qualquer uso indevido da imagem do Nubank, abra um boletim no Canal de Denúncias do Nubank. Uma vez que nesse espaço, é possível reportar tentativas de golpes, fraudes, perfis falsos e outras condutas inadequadas relacionadas aos nossos produtos e serviços. Além disso, também é possível denunciar perfis ou contas falsas diretamente nas redes sociais.

O crescimento dos anúncios falsos de emprego

De forma geral, com a facilidade de acesso à internet, a busca por empregos se tornou predominantemente digital. No entanto, esse ambiente online também trouxe oportunidades para golpistas que se aproveitam da vulnerabilidade dos buscadores de emprego.

Uma vez que eles criam anúncios falsos que prometem posições atraentes, salários elevados e condições de trabalho excepcionais para atrair candidatos desavisados. Antes de se candidatar a qualquer vaga, pesquise a empresa. Verifique seu site oficial, suas redes sociais e sua reputação online.

Isso porque golpistas muitas vezes usam nomes de empresas legítimas, mas é possível detectar discrepâncias em informações. Além disso, anúncios que prometem contratação imediata, salários muito acima da média e benefícios excepcionais devem ser vistos com ceticismo. Muitas vezes, essas promessas são apenas iscas para atrair vítimas.