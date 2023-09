Saiba como entrar em contato com um atendente do benefício

Quem costuma ter dúvidas sobre o Bolsa Família, normalmente abre o google para tentar pesquisar sobre o assunto e encontrar uma solução para o seu questionamento. Contudo, nem sempre este procedimento funciona, já que existem casos em que as dúvidas são específicas em relação a cada caso. O que fazer nesta situação?

De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, a principal dica é mesmo tentar entrar em contato com as autoridades oficiais do projeto. Falar com um atendente pode ser um bom caminho para resolver o seu problema sem precisar sair de casa.

Cuidado com golpes

Mas a busca por um contato com o órgão responsável pelo Bolsa Família não costuma ser das mais fáceis. Encontrar o endereço correto na internet é importante para que o cidadão não corra o risco de cair em golpes que estão espalhados por vários sites e publicações de redes sociais.

Já sabendo que muitas pessoas buscam informações sobre o Bolsa Família na internet, criminosos costumam montar links, sites, perfis e até mesmo aplicativos falsos para tentar roubar dados de pessoas inocentes que estão apenas buscando a melhor forma de tirar uma dúvida sobre o programa social.

Quais são os contatos oficiais

Neste sentido, o cidadão precisa atentar para os contatos oficiais do Bolsa Família. Do ponto de vista da Caixa Econômica Federal, o banco pagador do benefício, o cidadão pode entrar em contato através dos seguintes canais:

Central de Atendimento 111;

Atendimento Caixa ao Cidadão no 0800 726 02 07.



Se quiser entrar em contato com o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, o órgão responsável por gerir os repasses do Bolsa Família, os principais contatos são:

+55 61 2030-1190 / 1159;

E-mail: cgmas.seisp@cidadania.gov.br.

Por fim, também é preciso lembrar que o Bolsa Família é gerido também pelas prefeituras de cada cidade. Assim, em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com a sua gestão municipal, ou diretamente com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da sua região. Neste caso, os números de contato variam a depender do município.

Bolsa Família em setembro

O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do país. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome indicam que pouco mais de 21 milhões de pessoas receberam o saldo em suas contas no último mês de agosto.

Para este mês de setembro, a expectativa é de que o projeto seja retomado já a partir deste dia 18. Assim como nos meses anteriores, o cidadão precisa se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando vai poder receber o benefício social.

Abaixo, você pode conferir o detalhamento dos pagamentos do Bolsa Família para este mês de setembro:

Usuários com NIS final 1: 18 de setembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de setembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de setembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 4: 21 de setembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 5: 22 de setembro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de setembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de setembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de setembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 9: 28 de setembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 0: 29 de setembro (sexta-feira).

Quem recebe o Bolsa Família

Para ter direito ao Bolsa Família, é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico do governo federal. Para além disso, também é importante ter uma renda per capita de até R$ 218.

Mesmo as pessoas que cumprem todas estas regras de entrada ainda precisam esperar até que o Ministério do Desenvolvimento Social selecione os seus nomes. A consulta a esta informação pode ser feita nos aplicativos oficiais do Bolsa Família ou mesmo do Caixa Tem.