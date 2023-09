Antes de tudo, é importante compreender o que é um consórcio. De forma sucinta, trata-se de um modelo de compra em que um grupo de pessoas se reúne com o objetivo de adquirir um bem ou serviço, geralmente um carro, moto ou casa. Para isso, é formado um tipo de fundo coletivo.

Saiba como escolher o melhor consórcio de carro

Mensalmente, cada membro do grupo paga uma parcela, que corresponde a uma parte do valor total da carta de crédito definida em contrato, além de uma quantia destinada ao fundo de reserva.

Assim, a contemplação pode ocorrer mensalmente por sorteio ou por meio de um lance vencedor, que é a oferta mais alta entre os participantes. Após a contemplação, o beneficiário pode utilizar a carta de crédito para comprar o bem desejado e deve continuar pagando as parcelas até que todos os integrantes do grupo tenham sido contemplados.

No cenário brasileiro de 2022, com a alta nas taxas de juros, a procura por consórcios para a aquisição de bens aumentou consideravelmente, segundo a Associação Brasileira de Consórcios (Abac).

Foram vendidas mais de 1,8 milhão de novas cotas apenas no primeiro semestre de 2022, um aumento de 12,1% em relação ao mesmo período de 2021 e o melhor resultado do setor em uma década.

Como escolher o melhor consórcio?

Selecionar o melhor consórcio de carro é uma decisão pessoal e depende de suas circunstâncias financeiras e preferências individuais. Apresentamos algumas dicas fundamentais para ajudá-lo a tomar essa decisão com confiança:

Avalie sua situação financeira



O primeiro passo é entender sua capacidade financeira. Desse modo, analise suas finanças e verifique quanto já está comprometido mensalmente com contas e outras dívidas.

É recomendável que não comprometa mais do que 30% de sua renda com o consórcio, a menos que não haja outros empréstimos em andamento. Faça ajustes se necessário para evitar problemas no futuro.

A importância da quitação de dívidas

Evite entrar em um consórcio se já tiver dívidas significativas. É aconselhável resolver suas pendências financeiras antes de aderir a um consórcio de carros. Em alguns casos, pode até ser vantajoso contratar uma linha de crédito para regularizar suas finanças antes de se comprometer com o consórcio.

Conheça as opções disponíveis

Há muitas empresas que oferecem consórcios de carros. Por isso, pesquise e conheça algumas delas, avaliando a opinião dos clientes. Isso ajudará a escolher o consórcio que melhor atenda às suas necessidades e expectativas.

Simule consórcios

Em resumo, o consórcio é um compromisso de longo prazo. Portanto, é crucial fazer simulações para entender os custos envolvidos e garantir que as parcelas se encaixem confortavelmente em seu orçamento.

Compare os custos

Embora o consórcio seja uma forma de adquirir um bem sem pagar juros, existem outros custos a serem considerados. Em suma, isso inclui taxa de administração. Ou ainda, fundo de reserva, seguro, taxa de adesão, reajustes, multas e juros por atraso no pagamento das parcelas. Compare esses custos antes de tomar uma decisão.

Verifique a regularidade junto ao Banco Central

No Brasil, o consórcio é regulamentado pelo Banco Central (BC). Verifique se a empresa está autorizada pelo BC a realizar consórcios. Desse modo, evite fechar contrato com empresas que não aparecem na lista do órgão regulador.

Pesquise a reputação das empresas

Realize uma pesquisa na internet para descobrir informações sobre as empresas que oferecem consórcios de carros. Uma vez que sites de avaliação, como o Reclame Aqui, podem fornecer insights sobre a reputação das empresas e ajudá-lo a tomar uma decisão informada.

Entenda as regras para lances

Além do sorteio mensal, muitos consórcios permitem fazer lances para tentar ser contemplado mais cedo. Contudo, cada empresa de consórcio de carros tem suas próprias regras para lances. Por isso, antes de assinar o contrato, compreenda como funcionam essas regras.