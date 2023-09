Saiba como fazer mapa mental para estudar para concursos

Você está se preparando para um concurso público e quer otimizar o seu tempo de estudo? Então, você precisa conhecer uma técnica que pode ajudar você a memorizar e revisar os conteúdos de forma rápida e eficiente: o mapa mental. Sendo assim, neste artigo, você vai aprender como fazer mapa mental para estudar para concursos, seguindo um passo a passo simples e prático.

O que é mapa mental e como ele funciona?

O mapa mental foi criado pelo psicólogo inglês Tony Buzan na década de 1970. Aliás, se baseando em pesquisas sobre o funcionamento do cérebro humano. Segundo Buzan, o cérebro não pensa de forma linear e sequencial, mas sim de forma associativa e multidimensional.

Isso significa que, quando aprendemos algo novo, o cérebro busca relacionar esse conhecimento com outros que já temos armazenados na nossa memória. Assim, quanto mais conexões fazemos entre as informações, mais fácil é lembrar delas depois.

O mapa mental é uma forma de representar essas conexões graficamente. Para isso, usa uma estrutura radial que parte de um tema central e se ramifica em tópicos e subtópicos relacionados. Assim, cada ramo do mapa pode conter uma palavra-chave, uma imagem ou um símbolo que sintetize uma ideia.

Por fim, o uso de cores, imagens e símbolos ajuda a tornar o mapa mais atrativo e estimulante para o cérebro. Além disso, pode também facilitar a diferenciação entre os ramos e a categorização das informações.

Quais são os benefícios do mapa mental para estudar para concursos?

O mapa mental é uma ferramenta muito útil para quem estuda para concursos públicos, pois traz diversos benefícios, como:

Organiza as informações de forma lógica e hierárquica, facilitando a compreensão dos assuntos mais complexos e detalhados;

Ainda, resume os conteúdos de forma objetiva e concisa, eliminando as informações desnecessárias ou repetitivas;

Além disso, estimula a criatividade e a imaginação. Pois, permite que o estudante personalize o seu mapa com cores, imagens e símbolos que façam sentido para ele;

Melhora a memória e a retenção dos conteúdos. Afinal, usa elementos visuais que ativam as áreas do cérebro responsáveis pela memória de longo prazo;

Agiliza as revisões, pois permite que o estudante revise os conteúdos em menos tempo e com mais eficiência;

Aumenta a motivação e a concentração, pois torna o estudo mais divertido e interessante.

Como fazer mapa mental para estudar para concursos: passo a passo

Para fazer um mapa mental para estudar para concursos, você pode seguir os seguintes passos:

Escolha um tema central: o tema central é o assunto principal que você quer estudar ou revisar. Aliás, ele deve ser escrito ou desenhado no centro da folha, ou da tela. A propósito, preferencialmente com uma imagem que represente o tema;

Crie os ramos principais: os ramos principais são os tópicos mais importantes que se relacionam ao tema central. Sendo assim, eles devem sair do centro em todas as direções, formando uma estrutura radial. Além disso, você pode usar cores diferentes para cada ramo e escrever uma palavra-chave ou usar uma imagem para cada tópico ;

Adicione os ramos secundários: os ramos secundários são os subtópicos ou detalhes que complementam os ramos principais. Eles devem sair dos ramos principais em ordem decrescente de importância. Aqui, você pode usar cores mais claras ou menos intensas para os ramos secundários e escrever palavras-chave ou usar imagens;

Revise e refine o seu mapa: depois de criar os ramos principais e secundários, revise o seu mapa e verifique se ele está claro, completo e coerente. Desse modo, você pode adicionar, remover ou alterar os ramos conforme achar necessário. Ainda, é possível usar símbolos, setas, linhas ou códigos para destacar ou relacionar as informações.

Como aplicar o mapa mental a diferentes disciplinas

O mapa mental é uma ferramenta versátil que dependendo da natureza do conteúdo. Logo, pode usar algumas estratégias específicas para tornar o seu mapa mais eficaz. Por isso, veja algumas dicas:

Para disciplinas de exatas

Como matemática, física e química, você pode usar o mapa mental para resumir fórmulas, conceitos, unidades de medida e exemplos de aplicação. Além disso, você também pode usar símbolos matemáticos, gráficos e tabelas para ilustrar os cálculos e as relações entre as grandezas.

Para disciplinas de humanas

Como história, geografia e sociologia, você pode usar o mapa mental para resumir fatos, datas, nomes, lugares e ideias principais. Enquanto, também pode usar imagens, mapas, bandeiras e ícones para representar os acontecimentos e os personagens históricos.

Para disciplinas de linguagens

Como português, inglês e espanhol, você pode usar o mapa mental para resumir regras gramaticais, ortográficas, semânticas e sintáticas. Aqui, você também pode usar exemplos, frases, expressões e abreviações para exemplificar os usos e as variações da língua.

Para disciplinas de direito

Como constitucional, administrativo e penal, você pode usar o mapa mental para resumir princípios, normas, artigos, jurisprudências e doutrinas. Ademais, você também pode usar cores, símbolos e códigos para diferenciar as fontes e as categorias do direito.