Saiba como funcionam os concursos de prefeituras

Você está em busca de uma oportunidade de emprego no serviço público? Então, você precisa saber como funcionam os concursos de prefeituras, que são uma ótima alternativa para quem quer ingressar na carreira pública e atuar na administração municipal. Aliás, os concursos de prefeituras são realizados periodicamente em todo o país, oferecendo vagas para diversos cargos e níveis de escolaridade.

Neste artigo, vamos explicar tudo sobre os concursos de prefeituras, desde os requisitos para participar até as etapas da seleção. Além disso, também vamos mostrar quais são as vantagens de ser um servidor municipal e como se preparar para esses concursos.

Requisitos para os concursos de prefeituras

Para se inscrever nos concursos de prefeituras, é preciso atender a alguns requisitos básicos, que são:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter idade mínima de 18 anos;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

Possuir aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo;

Não ter antecedentes criminais ou contravenções penais.

Além desses requisitos gerais, há também requisitos específicos para cada cargo, que podem variar conforme o edital do concurso. Em geral, eles estão relacionados à escolaridade, à experiência profissional e à habilitação legal para o cargo.

Os concursos de prefeituras costumam abranger todos os níveis de escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior. Assim, há oportunidades para diversas áreas de atuação, como educação, saúde, assistência social, administração, obras, meio ambiente, cultura, esporte, entre outras.

Inscrições para os concursos de prefeituras

As inscrições para os concursos de prefeituras devem ser feitas pela internet, por meio do site da banca organizadora do certame. Desse modo, cada concurso tem um período de inscrição diferente, que se define no edital. Logo, o valor da taxa de inscrição também varia conforme o cargo e o nível de escolaridade.

Os candidatos que se enquadrarem nos critérios de isenção da taxa de inscrição devem solicitar o benefício no mesmo site da inscrição, dentro do prazo estabelecido no edital. O resultado dos pedidos de isenção será divulgado pela banca organizadora.

Os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros ou às vagas destinadas às pessoas com deficiência devem preencher a autodeclaração no ato da inscrição e se submeter à verificação durante a seleção.

Etapas dos concursos de prefeituras

Os concursos de prefeituras são compostos por diferentes etapas, que podem variar conforme o cargo e a banca organizadora. As etapas mais comuns são:

Prova objetiva: com questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e específicos;

Prova discursiva: com uma redação ou uma questão dissertativa sobre um tema proposto pela banca;

Prova prática: com a execução de uma atividade relacionada ao cargo, como digitação, direção veicular ou operação de máquinas;

Prova de títulos: com a apresentação de documentos que comprovem a formação acadêmica e a experiência profissional do candidato;

Teste de aptidão física: com a realização de exercícios físicos que avaliam a resistência e a força do candidato;

Avaliação psicológica: com testes que avaliam as características emocionais e comportamentais do candidato;

Avaliação médica: com exames clínicos e laboratoriais que comprovem a saúde física e mental do candidato.

No geral, a aplicação das provas objetivas e discursivas costumam acontecer nas cidades onde as vagas estão disponíveis.

Vantagens de ser um servidor municipal

Ser um servidor municipal é uma oportunidade única para quem quer trabalhar no serviço público e contribuir para o desenvolvimento da sua cidade. Assim, entre as vantagens de ser um servidor municipal, podemos citar:

Estabilidade no emprego: o servidor municipal é um funcionário público. Desse modo, a sua demissão só pode acontecer por justa causa ou decisão judicial;

Remuneração atrativa: o servidor municipal recebe um salário compatível com o mercado e com o cargo, além de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-saúde, entre outros;

Plano de carreira: o servidor municipal tem possibilidade de progressão funcional por tempo de serviço ou por mérito profissional, podendo alcançar cargos de maior responsabilidade e remuneração;

Qualidade de vida: o servidor municipal tem uma jornada de trabalho definida, que pode ser de 20, 30 ou 40 horas semanais, dependendo do cargo. Além disso, ele tem direito a férias, décimo terceiro salário, licença-maternidade, licença-paternidade, entre outros;

Satisfação profissional: o servidor municipal tem a chance de atuar em uma área que gosta e que tem afinidade, além de prestar um serviço essencial para a população, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos.

Logo, se você tem interesse em se tornar um servidor municipal, não perca tempo. Ainda, fique atento aos editais dos concursos de prefeituras que terão publicação, periodicamente, em todo o país.

Para isso, você pode contar com a ajuda de sites especializados em concursos públicos, que oferecem notícias, dicas, materiais e cursos preparatórios.