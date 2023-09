Muitos brasileiros ainda guardam em casa cédulas e moedas dos antigos planos monetários do Brasil, mesmo após a adoção do real há 27 anos. Porém, a grande dúvida persiste: será que essas antigas peças guardadas têm algum valor?

MOEDAS RARAS: saiba como identificar moedas e cédulas valiosas em casa

Descobrir se suas moedas e cédulas são valiosas não é uma tarefa simples, mas com informações e dicas adequadas, você pode começar a desvendar esse mistério. Saiba como identificar se as cédulas e moedas que você possui podem ser valiosas.

Levantando informações sobre suas moedas e cédulas

Não existe uma fórmula mágica para determinar automaticamente se uma moeda ou cédula é rara ou valiosa. Contudo, o primeiro passo é pesquisar e coletar informações sobre essas peças. Uma maneira prática de fazer isso é consultar catálogos de moedas.

De acordo com Bruno Pellizzari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira, um erro comum é pensar que a idade de uma moeda automaticamente a torna valiosa. No entanto, o valor de uma moeda é determinado pela quantidade de unidades produzidas naquele ano específico e pelo estado de conservação.

Pellizzari, que tem experiência em avaliar moedas antigas, destaca que é raro encontrar moedas valiosas no cofrinho de casa. No entanto, ele sugere que, se você desejar a opinião de um especialista, pode acessar o site da Sociedade Numismática Brasileira, que disponibiliza uma lista de lojas especializadas no Brasil.

Qual é a moeda brasileira mais valiosa?

De acordo com Pellizzari, a moeda brasileira mais valiosa é a “Peça da Coroação”. Ela é uma moeda de ouro de 6.400 réis emitida em comemoração à coroação de D. Pedro 1º, em 1822.



Em resumo, acredita-se que apenas 64 unidades foram cunhadas, e hoje são conhecidas apenas 16 delas. Ela se tornou a moeda mais cara já leiloada, alcançando cerca de US$ 500 mil nos Estados Unidos em 2014. Desse modo, algumas unidades estão em exposição pública em museus no Brasil.

O que define o valor de uma moeda colecionável?

Plínio Pierry, colecionador de moedas e criador da startup Collectgram, oferece uma dica valiosa ao oferecer suas moedas no mercado: entenda a diferença entre “preço” e “valor”. Em suma, uma moeda com uma história significativa, como a da Revolução Farroupilha, terá mais valor para um colecionador do Rio Grande do Sul, por exemplo.

Além disso, a tiragem das moedas desempenha um papel importante. No Brasil, uma moeda já é considerada escassa se foram emitidas menos de 1 milhão de unidades. Pierry também destaca que moedas com erros de cunhagem podem valer muito. Um exemplo é a moeda de 50 centavos de real que saiu com apenas o número 5 estampado, devido a uma falha de produção.

Cédulas de R$ 200: são valiosas?

Embora os colecionadores tenham celebrado a emissão das novas cédulas de R$ 200, elas não são consideradas raras. Pierry sugere buscar pelas cédulas da série AA, que tiveram 50,4 milhões de unidades emitidas. Assim, para aumentar o valor, procure por cédulas com numerações exóticas, como palíndromos ou sequências numéricas especiais.

Moedas valiosas em circulação

Aqui estão algumas moedas valiosas que podem ser encontradas em circulação:

Moeda de R$ 1 de 1998 em celebração aos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, avaliada em média entre R$ 200 e R$ 330 por colecionadores.

Moeda de R$ 1 de 2012, emitida em comemoração à entrega da bandeira olímpica, cujo valor médio varia de R$ 90 a R$ 120, dependendo de seu estado de conservação.

Moeda de 50 centavos de 2012, notável por sua ausência do algarismo zero devido a um erro no processo de produção na Casa da Moeda, com um valor médio entre colecionadores que oscila entre R$ 1.500 e R$ 1.800.

Portanto, pode ser importante analisar suas moedas guardadas e ganhar um dinheiro extra. Há muitos sites que atuam como intermediários para essas transações, mas tenha cuidado com golpes.