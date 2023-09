Saiba como investir em criptomoedas pelo banco digital

O Banco Inter, conhecido por sua inovação constante no setor financeiro, está fazendo grandes avanços no mercado de criptomoedas com sua plataforma Inter Cripto. Esta plataforma promete ser a maneira mais segura e conveniente de comprar criptomoedas populares, incluindo Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin e Ripple.

Os clientes do banco digital agora têm uma alternativa confiável e eficaz para diversificar suas carteiras de investimentos e consolidar seus ativos em um único local. O banco, que já é bem conhecido por sua abordagem inovadora em serviços financeiros digitais, está levando essa abordagem para o mundo das criptomoedas.

Parceria com a B3 Digitas

Uma das maiores novidades nesta iniciativa é a parceria estratégica com a B3 Digitas, uma empresa do grupo B3 (Bolsa, Brasil, Balcão), que solidifica ainda mais o Inter Cripto como uma das melhores opções para investimentos em criptoativos. Através da marca B3 Digital Assets Serviços Digitais, a plataforma oferece uma ampla gama de serviços que vão além da compra e venda de ativos virtuais.

A gestão completa da plataforma Inter Cripto será realizada pela B3 Digital Assets Serviços Digitais, que inclui não apenas a transação de ativos virtuais, mas também serviços de verificação de existência e titularidade de ativos negociados em ambiente virtual. Esta parceria estratégica visa proporcionar aos investidores uma experiência completa e segura ao entrar no mundo das criptomoedas.

“Essa parceria garante que toda a operação seja conduzida com a experiência da B3 Digitas, proporcionando aos clientes uma jornada completa na plataforma do Inter Cripto. Essa sinergia estratégica entre a B3 e o Inter fortalece ainda mais a integração entre B3 Digitas com Super App da Inter Invest”, explica o Banco Inter em seu blog.

Veja como comprar criptomoedas com o Banco Inter

À medida que as criptomoedas continuam a ganhar destaque nos mercados financeiros globais, investidores em todo o Brasil estão buscando maneiras acessíveis e seguras de entrar nesse emocionante mundo digital. Nesse contexto, o Banco Inter apresenta sua plataforma Inter Cripto como uma solução para quem deseja investir em criptomoedas de forma simples e segura. Confira o passo a passo a seguir:



Acesse o Super App do Banco Inter: O primeiro passo para comprar criptomoedas no Inter Cripto é acessar o Super App do Banco Inter, disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS.

Vá em “Investir: Dentro do Super App será necessário procurar a opção “Investir” no menu principal.

Acesse a aba “Criptomoedas” localizada no menu do aplicativo.

Escolha a Moeda Digital: Como já dito anteriormente, o Inter Cripto oferece uma seleção diversificada de moedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin e Ripple, entre outras.

Clique em “Comprar”

Insira o valor desejado.

Após inserir o valor, o usuário deve revisar todas as informações da transação e, quando estiver pronto, clicar para confirmar. É possível conferir mais detalhes sobre os investimentos em criptomoedas por meio dos canais oficiais do Banco Inter. Além disso, na plataforma do banco digital os clientes podem acompanhar a cotação das criptomoedas em tempo real.

Vale lembrar que a educação financeira é fundamental, e antes de investir, é essencial entender os riscos envolvidos e definir as metas financeiras. Desse modo, os novos investidores devem pesquisar com calma sobre as criptomoedas antes de entrar de cabeça nesse universo.