Saiba como os golpistas estão agindo; Bancos fazem alerta

Os consumidores têm sido alvo de golpistas que utilizam aplicativos de mensagens ou SMS para solicitar que as pessoas entrem em contato com uma suposta central de atendimento através de um número 0800. Essas mensagens fraudulentas alertam sobre supostas irregularidades em cartões de crédito, contas bancárias ou compras falsas.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) tem alertado sobre o aumento da frequência desses golpes de engenharia social, que visam enganar as pessoas para que forneçam informações confidenciais e realizem transações financeiras para os golpistas.

A Técnica dos Golpistas

De acordo com a Febraban, os golpistas informam sobre uma transação suspeita de alto valor em uma compra no varejo. Na mensagem, é apresentado um número 0800, que supostamente seria uma central telefônica de um banco ou de uma área de cartões de crédito. Essas mensagens geralmente mencionam uma compra aprovada em uma loja conhecida do varejo e solicitam que o cliente digite o número 1 para confirmar a transação.

Caso o cliente desconheça a transação, é sugerido que ele ligue para a suposta central de atendimento no número 0800. Além disso, os golpistas também utilizam o artifício de informar que as milhas ou pontos do cartão do cliente estão prestes a vencer, induzindo o cliente a entrar em contato para não perder essa vantagem.

Os Perigos de Entrar em Contato com o 0800 Falso

Ao ligar para a falsa central de atendimento, o golpista informa que a transação está em análise e que, por isso, ainda não aparece na fatura do cliente. Para resolver o suposto problema, a pessoa é orientada a fazer uma transação para regularizar a situação. O golpista pode até mesmo solicitar dados pessoais, como número de conta e senha, sob a alegação de que é necessário cancelar a operação.

Diante dessa situação, os bancos orientam a não ligar para os números informados nessas mensagens, mas sim entrar em contato pelos canais oficiais disponibilizados por cada instituição financeira. É importante lembrar que os bancos nunca solicitam senhas ou realizam transferências através de telefonemas.

“O cliente nunca deve fazer ligações para números de telefone (0800) recebidos através de SMS ou outras mensagens. Se tiver alguma dúvida, o cliente deve ligar para os canais oficiais de seu banco ou para seu gerente.” Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban



Além dos números de telefone, muitas dessas mensagens golpistas também enviam links fraudulentos que induzem a vítima a fornecer dados bancários e pessoais.

Orientações dos Bancos e Cuidados a Serem Tomados

É fundamental ficar atento aos pedidos feitos durante o contato com uma suposta central de atendimento. Caso peçam para digitar senha ou qualquer dado em seu aparelho de telefone, é recomendado desligar imediatamente. Em caso de recebimento de uma ligação suspeita, a orientação é desligar e, a partir de outro telefone, entrar em contato com os canais oficiais de seu banco.

Os bancos ligam para os clientes para confirmar transações suspeitas, mas nunca solicitam dados como senhas e tokens nessas ligações. Também nunca ligam pedindo para que os clientes façam transferências ou pagamentos para regularizar problemas na conta. Portanto, é importante estar atento a essas práticas para evitar cair em golpes.

Dicas para se Proteger de Golpes de Engenharia Social

A seguir, apresentamos algumas dicas importantes para se proteger de golpes de engenharia social:

Não compartilhe dados confidenciais: Nunca forneça senhas, números de cartões de crédito ou outras informações sensíveis por telefone, mensagem ou e-mail, a menos que você tenha certeza da legitimidade da fonte. Verifique a origem da mensagem: Desconfie de mensagens ou ligações que solicitem informações pessoais ou financeiras sem uma razão clara. Sempre verifique a origem da mensagem antes de fornecer qualquer dado. Utilize os canais oficiais: Sempre entre em contato com seu banco ou instituição financeira através dos canais oficiais, como o telefone de atendimento ao cliente ou o site oficial. Evite utilizar números ou links fornecidos em mensagens suspeitas. Mantenha-se atualizado: Informe-se regularmente sobre os golpes mais recentes e as técnicas utilizadas pelos golpistas. Dessa forma, você estará mais preparado para identificar possíveis tentativas de fraude. Desconfie de ofertas muito vantajosas: Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Golpistas costumam utilizar ofertas irresistíveis para atrair suas vítimas.

Ademais, os golpes de engenharia social estão se tornando cada vez mais comuns, e é fundamental estar atento e tomar todas as precauções necessárias para proteger suas informações pessoais e financeiras. Ao receber mensagens suspeitas, evite entrar em contato com os números fornecidos e busque os canais oficiais de seu banco para obter informações confiáveis.

Lembre-se de que os bancos nunca solicitam senhas ou realizam transações por telefone. Mantenha-se informado sobre as técnicas utilizadas pelos golpistas e compartilhe essas informações com familiares e amigos para ajudar a prevenir novas vítimas.

