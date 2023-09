Saiba como receber valores adicionais do programa

O Bolsa Família é um programa social do governo brasileiro que visa combater a pobreza e promover a inclusão social. Desde março de 2023, o programa passou a oferecer valores extras para beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade. Neste artigo, vamos explicar como você pode receber o dinheiro extra do Bolsa Família e quais são os critérios para se qualificar para esse benefício.

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é o principal programa de transferência de renda no Brasil. Ele foi criado com o objetivo de combater a pobreza e garantir o acesso a direitos básicos das famílias brasileiras em situação de extrema pobreza ou pobreza. O programa oferece auxílio financeiro mensal para famílias que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo governo.

Valores extras do Bolsa Família

Desde março de 2023, o Bolsa Família passou a oferecer valores extras para beneficiar crianças de até 6 anos, famílias com crianças de 7 a 18 anos e gestantes. Essa medida tem como objetivo contribuir para o auxílio financeiro das famílias em situação de vulnerabilidade social.

Os valores extras são de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos, e de R$ 50 para famílias com crianças de 7 a 18 anos e gestantes. Esses valores são adicionais ao benefício regular do Bolsa Família e são pagos mensalmente, de acordo com o calendário de pagamento do programa.

Quem tem direito aos valores extras?

Para receber os valores extras do Bolsa Família, é necessário atender aos seguintes critérios:

Possuir crianças de 0 a 6 anos na composição familiar; Possuir gestantes, lactantes ou crianças e jovens de 7 a 18 anos incompletos; CadÚnico); Estar devidamente cadastrado no Cadastro Único (); Ter renda familiar per capita de até R$ 218.



É importante ressaltar que todas as famílias que se enquadram nos critérios acima são automaticamente incluídas no recebimento dos valores extras. Não é necessário fazer nenhum tipo de solicitação adicional.

Como verificar a inclusão no programa?

A inclusão no programa é realizada mensalmente pela equipe responsável pelo Bolsa Família. As famílias cadastradas devem estar atentas às atualizações e comunicações do programa para verificar se foram incluídas no recebimento dos valores extras.

Caso haja alguma mudança nas condições do cadastro, é necessário realizar a devida atualização no CadÚnico. Para isso, é importante entrar em contato com o órgão responsável pelo programa em seu município e informar sobre as alterações na composição familiar, renda ou qualquer outra informação relevante.

Calendário de pagamento do Bolsa Família

O pagamento do Bolsa Família é realizado de acordo com um calendário preestabelecido. Esse calendário varia de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão do Bolsa Família.

É essencial acompanhar o calendário de pagamento para garantir o recebimento dos valores extras. Para isso, você pode acessar o site oficial do programa ou entrar em contato com a Caixa Econômica Federal, que é o banco responsável pelo pagamento do Bolsa Família.

Utilizando o cartão Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família devem utilizar o cartão do programa para realizar o saque dos valores adicionais. Esse cartão é emitido pela Caixa Econômica Federal e contém o nome do titular do benefício e o NIS.

Para sacar o dinheiro, você pode se dirigir a qualquer agência da Caixa, lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui, mediante a apresentação do documento de identificação com foto. É importante ficar atento às datas e não perder os prazos estabelecidos no calendário de pagamento.

Ademais, receber os valores extras do Bolsa Família pode ser uma ajuda importante para famílias em situação de vulnerabilidade. Para ter acesso a esse benefício, é necessário atender aos critérios estabelecidos pelo programa, estar cadastrado no CadÚnico e acompanhar o calendário de pagamento.

Lembre-se de que o Bolsa Família é um programa social que visa combater a pobreza e promover a inclusão social. Se você se enquadra nos critérios estabelecidos, não deixe de verificar se tem direito aos valores extras e aproveite esse auxílio financeiro para melhorar a qualidade de vida da sua família.

