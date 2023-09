saiba como recuperar mensagens apagadas do aplicativo

O Whatsapp recentemente apresentou inúmeros recursos importantes a seus usuários. Todavia, a Meta, empresa responsável pelo aplicativo de mensagens, busca aprimorar a experiência de quem utiliza a plataforma através de novas atualizações. O objetivo é o de desenvolver a ferramenta, tornando-a mais eficiente.

Um grande número de usuários do Whatsapp, possivelmente passou por uma situação, no qual excluiu conversas do mensageiro e depois se arrependeu. A princípio, não é preciso se preocupar, já que existe a possibilidade de recuperar as mensagens de inúmeras maneiras, relacionadas ao tipo de aparelho utilizado.

Desse modo, caso o usuário procure recuperar as conversas do aplicativo, ele deve observar quais são as configurações de seu dispositivo móvel. Além disso, é necessário ficar atento ao tipo de backup que ele realiza no seu dia a dia. Portanto, quem deletou alguma mensagem, através simples passos, pode tê-la de volta.

Analogamente, em várias ocasiões, a pessoa recebe uma mensagem importante, relacionada à sua vida pessoal ou profissional. Felizmente, o Whatsapp se preocupou com essa possibilidade e desenvolveu diversas formas para solucionar o problema. Existem três maneiras de recuperar as conversas apagadas do aplicativo.

Recuperando as conversas apagadas

Primeiramente, o usuário do Whatsapp que porventura habilitou o backup automático do aplicativo no Google Drive, pode restaurar as informações a qualquer momento e recuperar todas as suas conversas. Vale ressaltar que para acessar o recurso, neste caso, o aparelho celular deve ter o sistema operacional Android.

Dessa maneira, quem deseja recuperar as informações apagadas de seu aparelho celular utilizando o backup do Google Drive, deve abrir o aplicativo de mensagens em seu dispositivo móvel Android e tocar em “Configurações”. Em seguida, deve-se tocar em “Conversas”, e depois em “Backup de conversas” e em “Restaurar”.

Pronto! As mensagens apagadas das conversas do aplicativo foram recuperadas através do backup do Google Drive. Deve-se observar que, mesmo quem não tiver feito o backup das mensagens da plataforma, consegue recuperar as conversas do aplicativo, utilizando o explorador de arquivos do aparelho celular Android.

Para recuperar as conversas utilizando o recuperador de arquivos do Android, é preciso abri-lo no aparelho celular e ir até a pasta Whatsapp/Databases. Em seguida, deve-se localizar o arquivo de backup mais recente. Depois é só copiá-lo para um local mais seguro. Deve-se então desinstalar o app e reinstalá-lo para restaurar as conversas.



iPhone

Ademais, os usuários do iPhone também conseguem recuperar as conversas apagadas do mensageiro restaurando o backup do Whatsapp no iCloud. Portanto, o primeiro passo é buscar as informações sobre o resgate de dados e informações, de acordo com o dispositivo móvel utilizado pelo usuário do aplicativo da Meta.

Para restaurar as conversas do Whatsapp em aparelhos iOS, utilizando o backup do iCloud, é preciso instalar o aplicativo no iPhone. Em seguida, deve-se inserir o número do telefone e o código de verificação, se houver uma solicitação. A plataforma então irá restaurar as conversas e mensagens mais recentes do app.

Quem utiliza o Whatsapp profissionalmente, ou de modo pessoal, deve sempre que possível, ativar o backup automático do aplicativo através de suas configurações. Vale ressaltar que o ideal é fazer isso todos os dias, semanalmente ou se for o caso, todos os meses. Dessa forma, se evita a perda de qualquer conversa na plataforma.

Atualizações do Whatsapp

Conforme falado anteriormente, a Meta apresenta regularmente algumas atualizações importantes do Whatsapp para seus usuários. Aliás, podemos citar um recurso que permite enviar vários tipos de mídias em alta resolução. Há também uma nova funcionalidade que possibilita o compartilhamento de telas do aplicativo.

Em síntese, a nova alteração proposta para o Whatsapp é relacionada a seu visual e sua cor, que terá uma modificação substancial. Esse design do mensageiro é baseado no Material Design 3, e está disponível na versão beta da plataforma 2.23.13.16. Vale mencionar que ele está disponível para aparelhos celulares Android.

Em conclusão, as alterações visuais no mensageiro se caracterizam por apresentar um design simples e bidimensional. O cabeçalho do Whatsapp agora está na cor branca, com alguns elementos verdes. O letreiro do aplicativo utiliza uma nova fonte e também está na cor verde. A barra de navegação está na parte inferior da tela.