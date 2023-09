O app Caixa Tem, uma inovação da Caixa Econômica Federal, foi criado para simplificar e unificar os pagamentos no Brasil. Com mais de 60 milhões de contas abertas, esse aplicativo tem se tornado essencial na vida financeira dos brasileiros.

Saiba como sacar até R$ 1.3 mil pelo Caixa Tem antes do prazo limite

Uma das principais vantagens é a possibilidade de sacar até R$ 1.320 diretamente dele, mas é importante ficar atento ao prazo que se encerra em poucos meses.

Abono Salarial do PIS de forma online

Para os trabalhadores de empresas privadas, o abono salarial do PIS (Programa de Integração Social) é um benefício importante. Desde 2020, esse valor passou a ser transferido para a poupança social digital do Caixa Tem, permitindo que o cidadão receba o benefício de maneira online, facilitando ainda mais o acesso ao seu dinheiro.

O prazo se aproxima

Até o dia 28 de dezembro deste ano, os trabalhadores que ainda não sacaram o benefício podem fazê-lo. Desse modo, o calendário começou em fevereiro e finalizou todos os repasses em julho, mas ainda há quem não tenha resgatado o valor que pode chegar a R$ 1.320, equivalente a um salário mínimo. O pagamento é feito em cota única, o que significa que o trabalhador receberá o valor integral de uma só vez.

Abono salarial para servidores públicos

Além dos trabalhadores de empresas privadas, aqueles que atuam na rede pública, como prefeituras, secretarias e demais órgãos governamentais, também têm direito ao abono salarial. Contudo, nesse caso, o benefício é chamado de PASEP (Programa de Formação ao Patrimônio do Servidor Público) e não é recebido pelo Caixa Tem, mas sim pelo Banco do Brasil.



Quais são os requisitos para receber o valor referente ao abono salarial

Para receber o abono salarial neste ano, é preciso atender a alguns requisitos específicos. O trabalhador deve ter trabalhado por, no mínimo, 30 dias com carteira assinada em 2021 (ano-base) e ter ganhado até dois salários mínimos por mês durante esse período.

Além disso, é fundamental ter sido incluído na declaração da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e ter emitido seu PIS ou PASEP há pelo menos cinco anos.

Sobre o valor transferido pelo Caixa Tem

O valor transferido para o Caixa Tem depende de quantos meses o trabalhador atuou no ano-base, que é 2021. O máximo que pode ser recebido é de R$ 1.320, enquanto o mínimo é de R$ 110.

Quanto mais meses de trabalho cumprir as regras naquele ano, maior será o valor recebido neste ano. Dessa forma, é uma ótima oportunidade para os trabalhadores brasileiros aumentarem suas economias e investirem em suas necessidades e objetivos financeiros.

Em resumo, o Caixa Tem tornou-se uma ferramenta fundamental para os brasileiros, facilitando o acesso ao abono salarial do PIS e oferecendo a possibilidade de sacar até R$ 1.320 antes do prazo limite.

No entanto, é importante estar ciente dos requisitos e prazos para garantir que você não perca essa oportunidade de receber um dinheiro extra. Portanto, se você atende aos critérios mencionados, não deixe de verificar seu saldo no Caixa Tem e aproveitar esse benefício enquanto ainda é possível.

Cuidado com golpes que envolvem o Caixa Tem

Infelizmente, a crescente popularidade do Caixa Tem trouxe consigo uma série de golpes sofisticados. Esses golpistas se passam por instituições financeiras ou agências governamentais e entram em contato com os usuários do aplicativo, oferecendo supostos benefícios ou informações importantes.

Em suma, eles pedem informações pessoais, senhas e até mesmo códigos de segurança, enganando as pessoas para que divulguem informações confidenciais. Sendo assim, nunca forneça informações pessoais ou financeiras a alguém que entre em contato com você de forma inesperada, principalmente se pedirem informações confidenciais.