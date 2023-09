saiba como se preparar para as vagas de técnico-administrativo

Você está em busca de uma oportunidade no serviço público? Então, fique atento ao concurso UFDPar, que oferece 66 vagas para servidores técnico-administrativos de níveis médio e superior na Universidade Federal do Delta do Parnaíba, no estado do Piauí.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Cebraspe até as 18h do dia 6 de outubro. Neste artigo, vamos dar algumas dicas de como se preparar para esse concurso e garantir a sua vaga. Por isso, confira!

Conheça o edital do concurso UFDPar

O primeiro passo para se preparar para o concurso UFDPar é conhecer o edital, que foi publicado no Diário Oficial da União do dia 15 de setembro.

O edital contém todas as informações sobre o concurso, como os requisitos, as atribuições, as vagas, as etapas, o conteúdo programático e os critérios de avaliação.

Desse modo, é importante ler o edital com atenção e verificar qual cargo se encaixa melhor no seu perfil e nos seus objetivos.

Escolha o cargo

Sendo assim, o concurso UFDPar oferece vagas para os seguintes cargos:

Assistente em Administração (32 vagas);

Técnico de Tecnologia da Informação (5 vagas);

Técnico em Contabilidade (2 vagas);

Administrador (5 vagas);

Analista de Tecnologia da Informação (9 vagas);

Arquivista (1 vaga);

Auditor (1 vaga);

Bibliotecário-Documentalista (1 vaga);

Contador (3 vagas);

Engenheiro Civil (1 vaga);

Médico/Área: Medicina do Trabalho (1 vaga);

Pedagogo (3 vagas);

Psicólogo (2 vagas).

Para concorrer aos cargos de nível médio/técnico, é necessário ter ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo acrescido de curso técnico na área.

Enquanto, para concorrer aos cargos de nível superior, é necessário ter curso superior na área e registro no conselho competente, quando for o caso.

Faça um plano de estudos

Depois de escolher o cargo, é hora de fazer um plano de estudos para organizar a sua rotina e otimizar o seu tempo. Em suma, esta é uma ferramenta que ajuda a definir quais matérias estudar. Bem como, quanto tempo dedicar a cada uma delas e como revisar o conteúdo aprendido.

Para fazer um plano de estudos eficiente, você deve levar em conta os seguintes aspectos:

O seu nível de conhecimento sobre cada matéria;

O peso e a relevância de cada matéria para o cargo;

O tempo disponível para estudar até a prova;

A sua capacidade de concentração e aprendizagem;

Por fim, a sua forma preferida de estudar (livros, apostilas, videoaulas, etc.).

Um bom plano de estudos deve ser realista, equilibrado e flexível. Sendo assim, você deve estabelecer metas alcançáveis. Logo, distribuir as matérias conforme a sua importância e dificuldade e adaptar o plano conforme o seu desempenho e as suas necessidades.

Estude o conteúdo programático do UFDPar

O conteúdo programático do concurso UFDPar está dividido em duas partes: conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Em síntese, os conhecimentos básicos são comuns a todos os cargos e abrangem as seguintes matérias:

Língua Portuguesa;

Legislação;

Raciocínio Lógico e Quantitativo;

Noções de Informática.

Os conhecimentos específicos variam de acordo com o cargo e abrangem as matérias relacionadas à área de atuação.

Você deve estudar o conteúdo programático com base nos tópicos e nas referências bibliográficas indicados no edital. Além disso, pode usar diferentes fontes de estudo, como livros, apostilas, videoaulas, podcasts etc. Aliás, o importante é que você busque materiais de qualidade, atualizados e focados no concurso.

Resolva questões e simulados

Uma das melhores formas de se preparar para o concurso UFDPar é resolver questões e simulados. Aliás, essa prática ajuda a fixar o conteúdo, a verificar o seu nível de conhecimento. Assim como, a identificar as suas dificuldades, a aprimorar as suas habilidades e a ganhar confiança e velocidade para a prova.

Ademais, você pode resolver questões e simulados de duas formas: por matéria ou por prova.

A primeira forma consiste em resolver questões sobre uma matéria específica, para revisar e reforçar o conteúdo;

Enquanto, a segunda forma consiste em resolver questões sobre todas as matérias do concurso, para simular as condições reais da prova.

Você pode encontrar questões e simulados em sites especializados, que oferece milhões de questões de concursos anteriores, comentadas por professores e organizadas por banca, órgão, cargo e matéria.

Ademais, você também pode criar o seu próprio simulado personalizado, escolhendo as questões que deseja resolver.

O concurso UFDPar é uma ótima oportunidade para quem quer ingressar no serviço público federal na área de educação. Com 66 vagas para servidores técnico-administrativos de níveis médio e superior, o concurso oferece salários atrativos e benefícios variados. As inscrições podem ser feitas pelo site do Cebraspe até as 18h do dia 6 de outubro.

Não perca tempo e comece hoje mesmo a sua preparação para o concurso UFDPar. Com dedicação, disciplina e foco, você pode conquistar a sua vaga e realizar o seu sonho de ser servidor público.