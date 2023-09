saiba como se proteger dos riscos nesta quarta-feira, 13 de setembro

O Brasil enfrenta uma situação climática complexa e diversificada nesta quarta-feira, 13 de setembro de 2023, com a presença de uma frente fria, um ciclone extratropical, uma massa de ar seco e uma onda de calor. Então, neste artigo, vamos analisar as condições meteorológicas de cada região do país. Assim como, os possíveis impactos e os cuidados que devemos ter. Acompanhe!

Região Sul: chuva forte, ventania e risco de temporais em 13 de setembro

A região Sul do Brasil é a mais afetada pela frente fria que avança pelo país, trazendo chuva forte, ventania e risco de temporais. Desse modo, o Rio Grande do Sul, que já sofreu com a passagem de um ciclone extratropical na semana passada, pode enfrentar um novo ciclone nesta quarta-feira. Aliás, que se forma entre a costa do estado e do Uruguai.

O fenômeno pode provocar rajadas de vento superiores a 100 km/h, granizo, raios e alagamentos. Dessa forma, a Defesa Civil alerta para o alto risco de desastres naturais nas áreas já afetadas pelo ciclone anterior. Enquanto, a temperatura cai bruscamente no estado, podendo chegar a valores próximos de zero grau na serra gaúcha.

Em Santa Catarina e no Paraná, a chuva também é intensa e volumosa, com possibilidade de temporais isolados. Por fim, o vento sopra forte do quadrante sul e a temperatura diminui em relação aos dias anteriores.

Região Sudeste: calor extremo, baixa umidade e pancadas de chuva

A região Sudeste do Brasil vive um contraste climático nesta quarta-feira, com calor extremo, baixa umidade e pancadas de chuva. Assim, a massa de ar seco que predomina sobre a maior parte da região mantém o tempo firme e ensolarado em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

No entanto, a sensação térmica é muito elevada, podendo ultrapassar os 40°C em algumas cidades. Logo, umidade relativa do ar fica abaixo dos 20%, o que representa um estado de alerta para a saúde humana e para o risco de incêndios florestais.



No Rio de Janeiro, a frente fria que avança pelo Sul do país provoca aumento da nebulosidade e pancadas de chuva isoladas no decorrer do dia. Por fim, a temperatura ainda é alta, mas tende a cair no final da tarde.

Região Centro-Oeste: tempo seco, quente e instável no dia 13 de setembro

A região Centro-Oeste do Brasil continua sob a influência da massa de ar seco que inibe a formação de nuvens e chuvas na maior parte da região neste 13 de setembro. Sendo assim, tempo é seco, quente e instável nesta quarta-feira, com temperaturas acima dos 35°C em quase todos os estados.

A umidade relativa do ar fica muito baixa, especialmente no período da tarde, podendo atingir valores críticos inferiores a 10%. Aliás, essa condição favorece o surgimento de queimadas e prejudica a qualidade do ar e a saúde das pessoas.

A exceção é o sul de Mato Grosso do Sul, onde a frente fria que avança pelo Sul do país provoca pancadas de chuva com trovoadas no decorrer do dia. Dessa forma, o vento muda de direção e traz um alívio para o calor excessivo.

Região Nordeste: sol entre nuvens e chuva fraca no litoral

A região Nordeste do Brasil tem um dia de sol entre nuvens e chuva fraca no litoral nesta quarta-feira. A circulação dos ventos úmidos sobre o oceano favorece a formação de nuvens carregadas que provocam chuviscos ou chuvas passageiras em alguns trechos da faixa litorânea. Aliás, principalmente entre o Rio Grande do Norte e a Bahia.

No interior da região, o tempo é firme e ensolarado na maior parte dos estados. Por fim, a temperatura é elevada em todo o Nordeste, mas sem chegar aos extremos observados em outras regiões do país.

Região Norte: tempo abafado e chuvoso

A região Norte do Brasil tem um dia de tempo abafado e chuvoso nesta quarta-feira. A combinação do calor, da umidade e da instabilidade atmosférica favorece a ocorrência de pancadas de chuva com raios em quase todos os estados, principalmente no período da tarde.

A chuva pode ser forte e volumosa em alguns momentos, causando transtornos nas áreas urbanas. Além disso, a temperatura é alta em toda a região, mas a sensação de abafamento é amenizada pela chuva.

O Brasil apresenta uma situação climática complexa e diversificada nesta quarta-feira, 13 de setembro de 2023, com a presença de uma frente fria, um ciclone extratropical, uma massa de ar seco e uma onda de calor. Cada região do país tem condições meteorológicas distintas, que exigem cuidados específicos.

É importante que a população brasileira se informe sobre a previsão do tempo para a sua localidade. Bem como, tome as medidas necessárias para se proteger dos possíveis impactos. Pois, somente assim poderemos nos adaptar melhor aos desafios que o clima nos impõe e buscar soluções sustentáveis para o futuro.