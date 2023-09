Saiba como será o tempo hoje, terça-feira, 25.09.2023 em todo o Brasil

Você já está planejando o que fazer nesta terça-feira, 26 de setembro de 2023? Então, você precisa conferir a previsão do tempo hoje em todo o Brasil. Neste artigo, mostraremos como será o clima nas cinco regiões do país, quais são as temperaturas máximas e mínimas esperadas, e quais são as chances de chuva ou de sol.

Acompanhe e se prepare para aproveitar o dia da melhor forma!

Região Norte

A princípio, a região Norte terá um dia de calor e umidade, com possibilidade de pancadas de chuva no oeste do Amazonas, no Acre e em Rondônia. Esses estados podem ter acumulados de chuva, superiores a 50 mm, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No nordeste do Amazonas, em Roraima e no sul do Pará, a previsão é de tempo seco e ensolarado, com baixos acumulados de chuva. Nas demais áreas, o tempo será parcialmente nublado, com chuvas isoladas. As temperaturas variam entre 20?°C e 43?°C na região.

Região Nordeste

A região Nordeste terá um dia de sol e calor, com poucas nuvens no céu. A exceção é o litoral leste, que pode ter chuvas fracas e passageiras, devido à influência dos ventos úmidos que sopram do oceano.

O interior da região continua sob a atuação da massa de ar seco, que inibe a formação de nuvens e mantém as temperaturas elevadas. As temperaturas variam entre 16?°C e 40?°C na região.



Você também pode gostar:

Região Centro-Oeste

Aqui teremos um dia de tempo instável, com sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Essas chuvas podem ser fortes e acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento em algumas áreas, especialmente no sul do Mato Grosso do Sul.

O calor continua intenso na região, com temperaturas acima dos 40?°C em alguns pontos. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20%, aumentando o risco de incêndios florestais e problemas respiratórios. As temperaturas variam entre 18?°C e 43?°C na região.

Região Sudeste

A região Sudeste terá um dia de virada no tempo, com a chegada de uma frente fria que provocará chuva e queda de temperatura em alguns estados. Portanto, em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a previsão é de tempo nublado, com chuva moderada a forte em alguns momentos.

Essa chuva pode causar alagamentos e deslizamentos em áreas de risco. Em Minas Gerais, o tempo será parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca no sul do estado. As temperaturas variam entre 12?°C e 38?°C na região.

Região Sul

Por fim, a região Sul terá um dia de tempo chuvoso e frio, com a atuação de uma frente fria e de um ciclone extratropical no litoral do Rio Grande do Sul. Esse sistema provocará chuva forte e volumosa em todo o estado gaúcho, com risco de temporais, granizo e ventania.

Ademais, no Paraná e em Santa Catarina, a previsão é de tempo nublado, com chuva moderada a forte em alguns momentos. Dessa forma, essa chuva pode causar alagamentos e deslizamentos em áreas de risco. As temperaturas variam entre 8?°C e 28?°C na região.

Alertas meteorológicos do Inmet

Além da previsão do tempo para esta terça-feira, é importante que você fique atento aos alertas meteorológicos emitidos pelo Inmet. Esses alertas indicam os possíveis riscos ou danos causados por eventos meteorológicos severos, como tempestades, ondas de calor ou baixa umidade.

Os alertas, tem classificação por cores, conforme o grau de perigo: amarelo (perigo potencial), laranja (perigo) ou vermelho (grande perigo). Para cada alerta, há uma recomendação específica para a população se proteger ou se prevenir.

Segundo o site do Inmet, os alertas meteorológicos para a próxima terça-feira são os seguintes:

Onda de calor (grande perigo): Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins.

Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins. Baixa umidade (perigo potencial): Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Paraná.

Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Baixa umidade (perigo): Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo.

Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Tempestade (perigo potencial): Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Por fim, como você pode ver, a previsão do tempo para hoje, terça-feira, dia 26.09.2023, é bastante diversa em todo o Brasil. Há regiões que vão enfrentar calor e seca, outras que vão ter chuva e frio, e outras que vão ter sol e nuvens. Por isso, é importante que você se informe sobre as condições climáticas da sua localidade e tome os cuidados necessários para se proteger dos possíveis transtornos ou riscos à saúde.