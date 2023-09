saiba como vai funcionar a segunda fase do programa

O programa Desenrola Brasil está o mais rápido possível e já ajudou milhares de pessoas a resolver pendências financeiras e sair da negativação. Agora, com o início da fase de leilões nesta semana, espera-se que o “grosso” do endividamento do brasileiro seja negociado na próxima fase.

Dessa forma, hoje trouxemos muitas informações sobre o assunto para que você saiba como vai funcionar e, caso tenha dívidas para negociar, saiba como fazer isso efetivamente. Então, leia até o final e fique atualizado sobre o Desenrola Brasil.

Fase de leilões do Desenrola Brasil começou na segunda (25)

Na última segunda-feira iniciou os leilões com empresas inscritas no Desenrola Brasil. Assim sendo, as instituições com interesse em participar puderam dar seus lances e fazer ofertas de desconto. Desse modo, esses descontos foram avaliados e aqueles mais expressivos poderão negociar com os consumidores que possuem débitos.

Para simplificar, quem diminuir mais o valor da pendência do seu devedor, ganha a oportunidade de negociar segundo as regras do Desenrola Brasil. Assim, essas empresas poderão ter acesso aos incentivos oferecidos pelo governo para quem topar reduzir a conta do consumidor. Incentivos esses que provém de recursos do FGO (Fundo de Garantia de Operações).

Como foi o leilão do Desenrola Brasil?

O sistema de leilões que aconteceu esta semana foi desenvolvido pela B3 (Bolsa de Valores do Brasil). Assim, participaram empresas credoras com as quais os consumidores possuem contas negativadas bancárias e não bancárias (contas de energia, água, carnês de lojas, etc.).

O perfil desse consumidor engloba aqueles registrados no Cadastro Único ou com renda mensal de até 2 salários mínimos (R$ 2.640).



Você também pode gostar:

A saber, esse leilão ocorreu até a última quarta (27), sendo que 709 credores participaram, e a média mínima de oferta de redução no valor das dívidas foi de 58%.

Números do Desenrola Brasil

Com o fim da fase de leilões, o governo selecionará as ofertas de descontos mais expressivas. Assim, as empresas que fizeram essas ofertas, ou seja, as “vencedoras” do leilão, serão ressarcidas caso os consumidores que negociarem voltarem a ficar inadimplentes.

Aliás, o orçamento para esse fim é de mais de R$ 8 bilhões, sendo que a primeira etapa a utilizá-la é destinada à negociação de dívidas de até R$ 5 mil e a segunda para aquelas que vão de R$ 5 mil até R$ 20 mil.

Segundo o governo, o objetivo de usar esses recursos é fomentar a liquidação dessas dívidas, que correspondem a 98% do total da plataforma. As pendências de até R$ 5 mil compreendem um valor de R$ 78,9 bilhões, enquanto as de até R$ 20 mil chegam a somar R$ 161,3 bilhões.

Como será daqui para a frente?

Quanto à população, o governo deve liberar a plataforma de negociações na primeira semana de outubro. Lá, estarão disponibilizados os descontos e as condições especiais. Assim, os consumidores poderão optar por pagar à vista com reduções bastante expressivas, ou em até 60 parcelas, com juros de até 1,99% ao mês.

Após o lançamento da plataforma, para acessá-la, será preciso ter conta gov.br prata ou ouro e fazer login com as informações dessa conta.

Como negociar e sair das dívidas com o Desenrola Brasil?

Se você possui alguma pendência e aspira resolver isso na plataforma do Desenrola Brasil, é preciso ter cautela para que essa negociação seja eficiente de fato.

Nesse sentido, aqui estão algumas dicas para te ajudar:

Conheça seu limite: Tenha em mente qual é o valor máximo que você pode gastar para evitar assumir dívidas além do seu orçamento. Afinal, uma negociação só é vantajosa se você conseguir pagar as parcelas futuramente; Opte pela melhor opção de pagamento: avalie se é mais vantajoso pagar à vista ou parcelar. Às vezes, pagar à vista pode contar com descontos adicionais, mas se isso comprometer sua renda atual, opte por parcelar; Tenha responsabilidade com as parcelas: Ao escolher parcelar uma dívida, certifique-se de que poderá cumprir com os pagamentos mensais. Assim, coloque os valores na sua planilha de gastos mensais e priorize-os. Avalie outras possibilidades de negociação: Além do parcelamento da dívida, verifique se há a opção de renegociar juros, descontos ou até mesmo prazos maiores.

Lembre-se de que o Desenrola Brasil representa uma oportunidade valiosa para resolver suas pendências financeiras. No entanto, para obter sucesso, é crucial realizar uma análise cuidadosa e conduzir negociações inteligentes. Dessa forma, você poderá limpar seu nome de maneira eficaz, sem prejudicar sua estabilidade financeira futura. Mantenha isso em mente e, quando a plataforma for lançada na próxima semana, trabalhe rumo à sua tranquilidade financeira!