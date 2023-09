Saiba como vão ficar os clientes e os vouchers

A empresa de viagens online 123milhas entrou com um processo de recuperação judicial, o que levanta preocupações e incertezas para os consumidores que adquiriram passagens ou pacotes de viagens por meio do site. Neste artigo, vamos explorar os direitos dos consumidores nessa situação e a opção de reembolso em vouchers oferecida pela empresa. Continue a leitura com a gente!

O que é recuperação judicial?

A recuperação judicial é um mecanismo previsto na legislação brasileira para empresas em dificuldades financeiras como é o caso da 123milhas. Ela permite que a empresa negocie com seus credores e apresente um plano de reestruturação para superar a crise e retomar suas atividades. Durante o período de recuperação judicial, a empresa fica protegida de ações judiciais e pode suspender o pagamento de suas dívidas.

Riscos para os consumidores durante a recuperação judicial

Os consumidores que adquiriram passagens ou pacotes de viagens pela 123milhas podem enfrentar alguns riscos durante o processo de recuperação judicial. Um dos principais riscos é o de receber um valor menor do que o pago originalmente. Além disso, o prazo para receber o reembolso pode ser maior do que o esperado.

Um ponto importante a ser destacado é que os consumidores estão na classe de credores quirografários, ou seja, não têm prioridade na lista de pagamento. Isso significa que eles podem ser os últimos a receber, caso a empresa não consiga pagar todas as suas dívidas.

Opção de reembolso em vouchers

Antes de recorrer à Justiça, a 123milhas ofereceu aos consumidores a opção de reembolso em vouchers. No entanto, essa alternativa foi interrompida devido ao processo de recuperação judicial. De acordo com a empresa, enquanto o processo estiver em andamento, os vouchers não podem ser solicitados.

Essa forma de reembolso foi criticada por órgãos de defesa do consumidor por ser a única opção oferecida. No entanto, é importante ressaltar que, mesmo sendo uma alternativa limitada, a recuperação negociada ainda é melhor do que a falência, na qual os consumidores podem ficar sem receber nada.



Negociação das dívidas e plano de recuperação

Durante o processo de recuperação judicial, a empresa precisa elaborar um plano de recuperação em até 60 dias. Esse plano envolve a negociação das dívidas anteriores à recuperação, que podem ser reduzidas em até 70% do valor original. Por exemplo, um consumidor que adquiriu uma viagem de R$ 1.000 pode receber apenas R$ 300.

A ordem de pagamento será definida no plano de recuperação judicial, e desde que essa priorização seja cumprida, ex-funcionários e consumidores podem ser pagos ao mesmo tempo. No entanto, vale ressaltar que os créditos trabalhistas devem ser quitados em sua totalidade e em até um ano, sem redução de valores.

Direitos dos consumidores durante a recuperação judicial

Apesar dos riscos e incertezas, os consumidores têm direitos assegurados durante o processo de recuperação judicial. É importante que eles acompanhem de perto o andamento do processo e busquem informações atualizadas sobre seus direitos e possíveis prazos para recebimento.

Caso a empresa não cumpra as obrigações estabelecidas no plano de recuperação judicial, os consumidores podem recorrer à Justiça para garantir seus direitos. É fundamental manter todos os comprovantes de pagamento e documentos relacionados à compra da passagem ou pacote de viagem.

A recuperação judicial da 123milhas traz incertezas para os consumidores que adquiriram passagens ou pacotes de viagens pela empresa. É importante que eles estejam cientes de seus direitos e acompanhem de perto o andamento do processo. Apesar dos riscos envolvidos, a recuperação negociada ainda oferece melhores chances de reembolso do que a falência da empresa.

Em casos de dúvidas ou problemas, os consumidores devem buscar orientação jurídica especializada e, se necessário, recorrer à Justiça para garantir seus direitos.