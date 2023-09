Saiba como votar no domingo (1)

Na próxima eleição de domingo, dia 1º de outubro, as eleições de todos os municípios brasileiros terão a oportunidade de escolher os representantes nos conselhos tutelares. Esses conselhos são responsáveis por zelar pelos direitos das crianças e adolescentes, garantindo o cumprimento das leis e a proteção dos jovens.

Neste artigo, vamos explicar como funciona o processo de votação, os documentos necessários e outras informações importantes para que você possa exercer o seu direito de escolha.

O que são os Conselhos Tutelares?

Os Conselhos Tutelares são órgãos permanentes e independentes, criados com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que atuam no âmbito municipal. Eles têm a responsabilidade de zelar pela garantia e defesa dos direitos das crianças e adolescentes, fiscalizando a atuação de órgãos públicos e entidades governamentais e não governamentais que prestam atendimento a essa faixa etária.

Cada Conselho Tutelar é composto por cinco membros, escolhidos pela população local por meio de eleições.

Como votar?

Para participar da eleição para os Conselhos Tutelares, é necessário estar em situação regular na Justiça Eleitoral. Os convidados compareceram ao local de votação no dia 1º de outubro, das 8h às 17h. Para exercer o direito de voto, é necessário apresentar os seguintes documentos:

CPF; Documento original com foto, que pode ser físico ou eletrônico; Comprovante de residência.

Os jovens entre 16 e 17 anos também têm o direito de votar para os Conselhos Tutelares, desde que apresentem os mesmos documentos mencionados acima, além do comprovante de residência de associado ao nome dos pais ou responsáveis legais.



Onde votar?

Os locais de votação para os Conselhos Tutelares podem ser diferentes dos utilizados nas eleições municipais, estaduais e federais. Por se tratar de um processo menor, as zonas eleitorais são agrupadas. Portanto, é importante consultar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de sua cidade para obter informações sobre o local de votação e os candidatos. Além disso, é possível procurar a prefeitura do município para obter essas informações.

No caso dos deputados do Distrito Federal, os locais de votação podem ser consultados no site do Tribunal Regional Eleitoral.

Importância da participação dos participantes

Apesar de a participação nas eleições para os Conselhos Tutelares ser facultativa, é fundamental que os candidatos exerçam o seu direito de voto. Historicamente, esses pleitos têm uma baixa comparação de candidatos, o que pode prejudicar a representatividade e a efetividade desses órgãos.

Novidades nas eleições de 2023

Uma das novidades das eleições para os Conselhos Tutelares deste ano é o uso de urnas eletrônicas em todo o país. Essas seleções serão votadas pelos 27 tribunais regionais eleitorais. Essa medida busca garantir mais agilidade e segurança ao processo de votação.

Recomendações do Ministério dos Direitos Humanos

Com o objetivo de incentivar a participação dos participantes, a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente recomendou que todos os municípios disponibilizassem transporte público gratuito para a eleição dos novos conselheiros tutelares. Além disso, a recomendação solicita que o serviço seja alterado em níveis normais, assim como nos dias de semana, para facilitar o deslocamento dos traslados.

Ademais, a eleição para os Conselhos Tutelares é uma oportunidade para os eleitores escolherem os representantes que irão atuar na proteção dos direitos das crianças e adolescentes. É importante estar em situação regular na Justiça Eleitoral, apresentar os documentos necessários e consultar os locais de votação.

A participação dos participantes é fundamental para fortalecer esses órgãos e garantir a defesa dos direitos das crianças e adolescentes em todo o país. Não deixe de exercer o seu direito de voto!