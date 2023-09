Saiba exatamente quando será pago o 5º LOTE de Restituição do Imposto de Renda

O aguardado 5º lote de restituição do Imposto de Renda já tem data marcada para cair na conta dos beneficiários. Portanto, se você ainda não recebeu nenhum valor até agora, é hora de conferir quais grupos receberão essa quantia, além da data de pagamento. É fundamental estar a par de todas essas informações. Vamos descobrir tudo agora!

5º lote de restituição do Imposto de Renda: data de pagamento

O pagamento deste lote do Imposto de Renda é esperado por milhares de brasileiros. A boa notícia é que o valor poderá ser obtido ainda neste mês de setembro. A data está em conformidade com o calendário de liberação informado pela Receita Federal.

De acordo com o órgão, esta restituição refere-se ao último pagamento a ser realizado neste ano de 2023, referente ao ano-base de 2022. O dinheiro estará disponível para todos os contribuintes no dia 29 de setembro. Portanto, se você estiver entre os beneficiários, poderá verificar se o valor está disponível na data mencionada anteriormente.

Cabe destacar que o dinheiro será creditado diretamente na conta bancária do beneficiário. Se houver alguma alteração nos dados que impeça o depósito, este pagamento poderá ser reagendado novamente sem que o beneficiário precise ir até algum ponto de atendimento da Receita Federal para a realização do procedimento.

Quem tem direito ao 5º lote de restituição?

Para descobrir se você tem direito a receber este lote da restituição do Imposto de Renda, basta acessar o site oficial da Receita Federal. As informações referentes ao crédito estarão disponíveis a partir do dia 22 de setembro.

Se ao realizar a consulta você se deparar com a mensagem “em fila de restituição”, isso indica que você receberá o pagamento ainda neste mês de setembro. Vale lembrar que, conforme mencionado, este é o último lote da restituição do Imposto de Renda deste ano.

Reagendamento do pagamento



O reagendamento deste pagamento poderá ser feito por meio do site do Banco do Brasil. Outra opção é entrar em contato com o Banco do Brasil por meio dos seguintes números de telefone: 4004-0001 para capitais, e no 0800-729-0001 ou 0800-729-0088 para as demais localidades do país.

Como conferir se você receberá o dinheiro

Se os contribuintes tiverem dúvidas se serão contemplados ou não com esta fase da restituição, a consulta pode ser feita de forma virtual, no site da Receita Federal, disponível neste link. A informação do crédito do dinheiro estará disponível a partir do dia 22 de setembro.

Se você entrar no site mencionado anteriormente e ver a mensagem “em fila de restituição”, isso significa que você receberá o pagamento ainda neste mês de setembro. Como mencionado, este será o último pagamento da restituição do Imposto de Renda neste ano.

Prioridade na restituição

É importante destacar que a Receita Federal estabeleceu uma nova ordem relacionada às prioridades para restituir os beneficiários. Entre os contribuintes que receberam essa liberação de forma prioritária, por exemplo, estão aqueles que escolheram receber a restituição por meio do PIX, que é uma novidade implementada em 2023.

Além disso, também foram atendidos de forma prioritária os seguintes contribuintes:

Os idosos que têm mais de 80 anos;

Os idosos que têm 60 anos de idade ou mais;

As pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja mental, física ou mesmo algum tipo de doença grave;

Os contribuintes que fizeram uso do formato de declaração pré-preenchida;

E, por último, as pessoas que possuem o magistério como fonte principal de renda.

Malha fina e restituições residuais

De acordo com informações da Receita Federal, 1,3 milhão de contribuintes caíram na malha fina. Esse número corresponde a 3,1% do total de declarações recebidas. Entre março e setembro, a Receita recebeu um total de 43,5 milhões de declarações referentes ao Imposto de Renda de 2023, ano-base 2022.

Esse lote também contempla restituições residuais de exercícios anteriores. Para verificar se há alguma pendência que impeça o pagamento da restituição, basta conferir o extrato de processamento, acessado no e-CAC. O site também informa o status do contribuinte e informações que possam estar equivocadas.

Calendário de pagamento de restituição

Confira a seguir o calendário de pagamento de restituição do Imposto de Renda:

1º lote: 31 de maio (4.129.925 contribuintes; já pago);

2º lote: 30 de junho (5.138.476 contribuintes; já pago);

3º lote: 31 de julho (5.632.036 contribuintes; já pago);

4º lote: 31 de agosto (6.118.310 contribuintes; já pago);

5º lote: 29 de setembro (valor disponível para consulta).

Em resumo, a restituição do Imposto de Renda é um direito do contribuinte e é importante estar sempre atualizado sobre as datas e procedimentos para recebê-la. Fique atento ao calendário e consulte regularmente o site da Receita Federal para obter todas as informações necessárias. Não deixe de conferir se você está entre os beneficiários do 5º lote de restituição do Imposto de Renda e, em caso de dúvidas, entre em contato com a Receita Federal ou seu banco.