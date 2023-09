Saiba o que é e como aplicar

A ergonomia no trabalho é um campo de estudo que visa estabelecer práticas e normas para garantir o conforto e a saúde física e mental dos profissionais durante a execução de suas atividades diárias no espaço de trabalho. Seu objetivo principal é prevenir doenças ocupacionais, como lesões por esforço repetitivo e dores no corpo causadas por má postura. Embora as empresas, especialmente as de grande porte, costumem estar atentas a essas orientações, quem trabalha em casa pode facilmente cair na armadilha de improvisar um posto de trabalho inadequado e enfrentar as consequências de passar longas horas em posições desconfortáveis.

A Ergonomia para o Trabalho em Casa

Trabalhar em casa se tornou uma realidade cada vez mais comum, principalmente com o crescimento do trabalho remoto. No entanto, é essencial compreender que o trabalho não deve gerar dor física, e o conforto durante o expediente precisa ser uma prioridade tanto para o empregador quanto para o próprio empregado. Portanto, é fundamental conhecer e aplicar as boas práticas de ergonomia, mesmo quando se trabalha em casa.

A aplicação da ergonomia se adapta a todos os tipos de profissão, desde o trabalho do cirurgião dentista ao do operador de máquinas na indústria. Neste artigo, vamos compartilhar dicas de ergonomia especialmente direcionadas para a posição mais comum entre várias profissões: a postura sentada em frente ao computador.

A Importância da Postura Adequada

Uma postura adequada é essencial para evitar problemas de saúde relacionados ao trabalho, como dores nas costas, pescoço e ombros, além de lesões musculoesqueléticas. Ter consciência da posição correta do corpo durante o trabalho é o primeiro passo para garantir o bem-estar físico e mental.

É importante lembrar que a ergonomia não se limita apenas à posição sentada, mas também abrange outros aspectos, como a disposição dos equipamentos no ambiente de trabalho, o uso de mobiliário adequado e a iluminação adequada. Vamos explorar cada um desses aspectos com mais detalhes a seguir.

A Postura Sentada Correta

Passar longas horas sentado em frente ao computador pode ser prejudicial à saúde se a postura não for adequada. A má postura pode resultar em dores nas costas, pescoço e ombros, além de outros problemas musculoesqueléticos.



Aqui estão algumas dicas para manter uma postura adequada enquanto estiver sentado:

Mantenha as costas retas, apoiadas no encosto da cadeira. Mantenha os ombros relaxados, evitando tensão e elevação desnecessária. Posicione os pés apoiados no chão ou em um apoio para os pés, formando um ângulo de 90 graus com os joelhos. Mantenha os braços apoiados em um ângulo confortável, evitando esticá-los ou elevá-los em excesso. Certifique-se de que a altura da cadeira esteja ajustada de forma a permitir que os olhos fiquem alinhados com o topo da tela do computador.

Lembre-se de fazer pausas regulares para se levantar, alongar e descansar os olhos. Essas pausas ajudarão a aliviar a tensão muscular e a fadiga ocular.

A Importância do Mobiliário Adequado

Além da postura correta, o mobiliário adequado também desempenha um papel crucial na ergonomia do ambiente de trabalho. Aqui estão algumas orientações para escolher o mobiliário adequado:

Orientações para o mobiliário adequado Escolha uma cadeira com ajustes de altura, encosto e apoio para os braços. Verifique se a altura da mesa está adequada à sua altura e à altura da cadeira. Utilize um suporte para monitor que permita ajustar a altura da tela. Tenha um teclado e um mouse ergonômicos que ofereçam conforto e suporte para as mãos e pulsos. Utilize um suporte para documentos que evite que você precise olhar para baixo com frequência.

A Iluminação Adequada no Ambiente de Trabalho

A iluminação do ambiente de trabalho também é um fator importante para a ergonomia. Uma iluminação inadequada pode causar fadiga ocular, dores de cabeça e dificuldade de concentração. Aqui estão algumas dicas para garantir uma iluminação adequada:

Posicione o computador de forma a evitar reflexos na tela.

Utilize cortinas ou persianas para controlar a incidência de luz natural.

Utilize uma luminária de mesa com iluminação direcionada para evitar sombras na área de trabalho.

Evite iluminação muito forte ou muito fraca, buscando um equilíbrio que não cause desconforto visual.

Benefícios da Ergonomia no Trabalho

A aplicação adequada da ergonomia no ambiente de trabalho traz diversos benefícios tanto para o empregador quanto para o empregado. Alguns desses benefícios incluem:

Redução de acidentes e lesões relacionados ao trabalho. Aumento da produtividade e eficiência. Melhoria da qualidade do trabalho realizado. Prevenção de doenças ocupacionais. Melhoria do bem-estar físico e mental dos profissionais. Aumento da satisfação e do engajamento dos colaboradores.

Obtenção de qualidade de vida

A ergonomia no ambiente de trabalho é essencial para garantir o conforto e a saúde física e mental dos profissionais durante a execução de suas atividades diárias. Tanto as empresas quanto os profissionais que trabalham em casa devem estar atentos às boas práticas de ergonomia, especialmente na postura sentada em frente ao computador. Uma postura adequada, o uso de mobiliário adequado e uma iluminação adequada são fundamentais para prevenir dores, lesões e problemas de saúde relacionados ao trabalho. Ao aplicar a ergonomia no ambiente de trabalho, é possível obter uma melhor qualidade de vida, maior produtividade e um ambiente de trabalho mais saudável e seguro.