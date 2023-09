saiba o que esperar em cada região do Brasil

O final de semana dos dias 9 e 10 de setembro de 2023 promete ser de muitas mudanças no tempo em todo o Brasil. Então, neste artigo, você vai conferir a previsão do tempo para o final de semana em cada região do Brasil, com base nas informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Região Sul: chuva forte e ventania

A região Sul será a mais afetada pela frente fria que chega ao Brasil neste final de semana. No sábado (9), a frente fria se desloca para Santa Catarina e Paraná, espalhando nuvens carregadas por esses estados. Logo, a chuva pode ser forte e acompanhada de raios e granizo em algumas localidades.

O vento também aumenta de intensidade no litoral catarinense e paranaense, podendo causar ressaca. Sendo assim, a temperatura fica amena na maior parte da região, com mínimas entre 10°C e 15°C.

No domingo (10), a frente fria se afasta da região Sul, mas ainda deixa o tempo instável em Santa Catarina e Paraná, com chuva fraca a moderada ao longo do dia. No Rio Grande do Sul, o sol volta a aparecer entre nuvens, mas ainda faz frio, principalmente pela manhã e à noite. Por último, o vento diminui de velocidade no litoral, mas ainda pode haver ondas altas.

Região Sudeste: sol entre nuvens e pancadas de chuva

A região Sudeste terá um final de semana de sol entre nuvens e pancadas de chuva isoladas. Aliás, isso ocorre devido à influência da frente fria que avança pelo Sul do país. Enquanto, no sábado (9), a frente fria avança pelo Sudeste e provoca aumento da nebulosidade e pancadas de chuva em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais.

A chuva pode ser forte em alguns momentos, com risco de trovoadas. Desse modo, a temperatura cai um pouco nessas áreas, mas ainda faz calor no norte de Minas Gerais e no Espírito Santo.

No domingo (10), a frente fria se afasta da região Sudeste, mas ainda deixa o tempo nublado e com chuva fraca a moderada em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Contudo, no norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, o sol predomina e faz calor. A temperatura fica amena na maior parte da região, com mínimas entre 15°C e 20°C.



Região Centro-Oeste: calor e secura no final de semana

A região Centro-Oeste terá um final de semana de calor e secura, sem previsão de chuva significativa. Assim, no sábado (9), a situação não muda muito na região Centro-Oeste, que continua com tempo firme e quente. Apenas no sul de Mato Grosso do Sul, a nebulosidade aumenta um pouco por causa da aproximação da frente fria, mas não há expectativa de chuva.

Contudo, a temperatura máxima pode chegar a 41°C no norte de Mato Grosso e no leste de Goiás.

No domingo (10), o tempo segue seco e ensolarado na maior parte da região Centro-Oeste, sem previsão de chuva. Apenas no sul de Mato Grosso do Sul, a nebulosidade diminui um pouco. Enquanto, a temperatura cai um pouco pela influência da frente fria.

Região Norte: chuva isolada e abafamento

A região Norte terá um final de semana de chuva isolada e abafamento, por causa da influência da umidade da Amazônia. No sábado (9), a nebulosidade aumenta em toda a região Norte. Mas, a chuva ainda ocorre de forma isolada e passageira em Roraima, no norte do Amazonas, no norte do Pará e no Amapá.

Nas demais áreas da região, o sol predomina e faz muito calor. Sendo assim, a temperatura máxima pode chegar a 39°C no sul do Tocantins e no sul do Pará.

No domingo (10), a chuva se espalha pela região Norte, atingindo também o centro-norte do Amazonas, o centro-norte do Pará, Rondônia, o norte do Tocantins e o Acre. Portanto, a chuva pode ser forte em alguns momentos, com risco de trovoadas. Nas demais áreas da região, o sol aparece entre nuvens e faz calor.

Região Nordeste: sol entre nuvens e chuva fraca

A região Nordeste terá um final de semana de sol entre nuvens e chuva fraca, por causa da influência da umidade do oceano. No sábado (9), a nebulosidade diminui um pouco no litoral da região Nordeste, mas ainda pode chover de forma isolada e passageira em alguns trechos. Enquanto, aas demais áreas da região, o sol predomina e faz muito calor.

No domingo (10), o tempo segue nublado e com chuva fraca a moderada no litoral da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará e do Piauí. Sendo assim, nas demais áreas da região Nordeste, o sol aparece entre nuvens e faz calor.