Saiba quais são as profissões mais suscetíveis ao benefício

A saúde da coluna vertebral é essencial para a qualidade de vida e a capacidade de trabalho de qualquer indivíduo. No entanto, existem algumas profissões em que os trabalhadores estão mais expostos a riscos que podem acelerar o afastamento do trabalho devido a doenças na coluna.

Neste artigo, vamos explorar as 15 profissões com alto risco de aposentadoria por invalidez devido a problemas na coluna, bem como os requisitos para a aposentadoria e as principais doenças relacionadas.

Profissões Expostas a Riscos na Coluna

Problemas na coluna afetam uma parcela significativa da população mundial e são uma das principais causas de aposentadoria por invalidez no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As seguintes profissões e atividades econômicas estão mais expostas a esses riscos:

1. Trabalhadores da Agricultura: Trabalhar na agricultura, muitas vezes envolvendo tarefas físicas intensas, como carregar pesos e realizar movimentos repetitivos, pode colocar os trabalhadores em risco de desenvolver problemas na coluna.

2. Trabalhadores da Pesca: A pesca é outra profissão que exige esforço físico considerável, frequentemente envolvendo longas horas de trabalho em condições adversas que podem afetar a saúde da coluna.

3. Trabalhadores da Pecuária: Os trabalhadores envolvidos na criação de gado e cuidado com animais podem estar sujeitos a lesões na coluna devido a movimentos repetitivos e levantamento de cargas.

4. Profissionais da Extração de Carvão: A extração de carvão é uma atividade fisicamente desafiadora, que inclui o manuseio de equipamentos pesados, o que pode contribuir para problemas na coluna.

5. Profissionais da Extração de Petróleo: Os trabalhadores da indústria de extração de petróleo frequentemente enfrentam ambientes de trabalho difíceis e tarefas que podem prejudicar a saúde da coluna.



Você também pode gostar:

6. Profissionais da Extração de Gás: Atividades relacionadas à extração de gás também envolvem riscos físicos que podem resultar em problemas na coluna.

7. Profissionais da Extração de Minérios: A extração de minérios é uma atividade física exigente que pode levar a lesões na coluna devido ao trabalho pesado e repetitivo.

8. Trabalhadores na Fabricação de Leite e Seus Derivados: Embora pareça uma atividade menos intensa, os trabalhadores na fabricação de produtos lácteos podem sofrer de problemas na coluna devido a movimentos repetitivos.

9. Trabalhadores na Produção de Produtos Derivados do Arroz: O trabalho na produção de produtos derivados do arroz pode envolver posturas inadequadas e movimentos repetitivos que afetam a coluna.

10. Trabalhadores na Produção de Lã: A produção de lã requer manuseio frequente de cargas pesadas e atividades que podem prejudicar a saúde da coluna.

11. Trabalhadores na Fabricação de Tecidos: Os trabalhadores na fabricação de tecidos podem passar longas horas em posições desconfortáveis, o que pode contribuir para problemas na coluna.

12. Trabalhadores na Fabricação de Roupas Íntimas: A fabricação de roupas íntimas envolve tarefas repetitivas que podem resultar em lesões na coluna ao longo do tempo.

13. Trabalhadores na Fabricação de Roupas: A fabricação de roupas também pode ser fisicamente exigente, com movimentos repetitivos que podem prejudicar a coluna.

14. Trabalhadores na Fabricação de Calçados em Geral: A produção de calçados frequentemente exige posturas inadequadas e esforço físico, o que pode contribuir para problemas na coluna.

15. Trabalhadores da Construção Civil: Os trabalhadores da construção civil estão sujeitos a uma variedade de riscos físicos, incluindo o levantamento de cargas pesadas e o trabalho em posições desconfortáveis, que podem afetar a saúde da coluna.

Requisitos para se Aposentar devido a Problemas na Coluna

Para se aposentar por invalidez devido a problemas na coluna, os trabalhadores precisam atender a certos requisitos:

Cumprir a Carência: geralmente, é necessário ter contribuído com pelo menos 12 contribuições mensais para o INSS. No entanto, existem casos de isenção, avaliados pela perícia médica.

geralmente, é necessário ter contribuído com pelo menos 12 contribuições mensais para o INSS. No entanto, existem casos de isenção, avaliados pela perícia médica. Qualidade de Segurado: o trabalhador deve ter qualidade de segurado no momento da incapacidade, ou seja, estar em dia com suas contribuições previdenciárias, ou cumprir metade da carência a partir da nova filiação à Previdência Social.

o trabalhador deve ter qualidade de segurado no momento da incapacidade, ou seja, estar em dia com suas contribuições previdenciárias, ou cumprir metade da carência a partir da nova filiação à Previdência Social. Comprovar a Doença: através da perícia médica do INSS, o trabalhador precisa comprovar que possui uma doença ou acidente que o torne permanentemente incapaz para o seu trabalho.

Principais Doenças na Coluna que Podem Aposentar

As principais doenças da coluna que podem levar à aposentadoria por invalidez incluem:

Protusão Discal: uma condição em que os discos intervertebrais se deslocam de sua posição normal.

Hérnia de Disco: o deslocamento de parte de um disco intervertebral, que pode pressionar os nervos e causar dor.

Osteofitose (Bico de Papagaio): o crescimento anormal de ossos na coluna vertebral.

Espondiloartrose Anquilosante: uma forma de artrite que afeta as vértebras da coluna.

Discopatia Degenerativa: a degeneração dos discos intervertebrais, o que pode causar dor crônica.

Escoliose: uma curvatura anormal da coluna vertebral.

Lombalgia: dor na região lombar da coluna.

Artrose: desgaste das articulações da coluna vertebral.

Lordose: uma curvatura anormal da coluna vertebral para dentro.

Cervicalgia: dor na região cervical da coluna.

Ademais, problemas na coluna representam uma preocupação significativa para muitos trabalhadores em diversas profissões. Conhecer os riscos associados a determinadas carreiras e entender os requisitos para a aposentadoria por invalidez devido a problemas na coluna é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar ao longo da vida profissional.

A prevenção, incluindo práticas ergonômicas adequadas e cuidados médicos regulares, desempenha um papel crucial na manutenção da saúde da coluna e na redução dos riscos de piora nos problemas de coluna.