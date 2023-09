Saiba quais são os blocos temáticos e vagas

Blocos Temáticos do Concurso Nacional Unificado

Concurso Nacional Unificado é uma grande oportunidade para os concurseiros de todo o país. Com mais de 8 mil vagas distribuídas em diversos órgãos e ministérios do Poder Executivo Federal, esse certame promete movimentar a área de concursos em 2023. Mas como funcionam essas vagas e como elas são distribuídas? Neste artigo, vamos explorar os blocos temáticos do Concurso Nacional Unificado e entender como os cargos são abrangidos por cada um deles.

O Concurso Nacional Unificado é composto por oito blocos temáticos, cada um abrangendo uma área específica de atuação. Esses blocos foram inspirados no modelo do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e são denominados de acordo com as “áreas de atuação” que o candidato deverá escolher.

Bloco 1 – Administração e Finanças Públicas

O primeiro bloco temático do Concurso Nacional Unificado abrange as vagas de nível superior destinadas à Administração Pública e aos Setores Econômicos do Poder Executivo Federal. São 580 vagas distribuídas entre os seguintes órgãos: MGI, IPEA, MF, MPO, BCB, CVM e MDIC.

Bloco 2 – Agências Reguladoras e Infraestrutura

O segundo bloco temático refere-se às Agências Reguladoras e órgãos relacionados à Infraestrutura, além de abranger também os Setores Econômicos. Serão oferecidas 1.015 vagas distribuídas entre os seguintes órgãos: INMETRO, INPI, ANTAQ, ANTT, ANAC, ANATEL, ANEEL, ANA, ANVISA, ANS, MGI (Analista de Infraestrutura), DNIT e MME.

Bloco 3 – Agricultura e Meio Ambiente

O terceiro bloco temático do Concurso Nacional Unificado engloba as vagas destinadas à área de Agricultura e Meio Ambiente. Serão disponibilizadas 400 vagas distribuídas entre os seguintes órgãos: MAPA, IBAMA, ICMBio, INCRA, FUNAI, SPU, MGI (Analista de Agronegócio) e ANA.

Bloco 4 – Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação

O quarto bloco temático abrange as vagas relacionadas à Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. Serão ofertadas 500 vagas distribuídas entre os seguintes órgãos: MEC, CAPES, CNPq, INEP, FINEP, IBICT e MCTI.

Bloco 5 – Políticas Sociais, Justiça e Saúde

O quinto bloco temático do Concurso Nacional Unificado engloba as vagas relacionadas às Políticas Sociais, Justiça e Saúde. Serão disponibilizadas 350 vagas distribuídas entre os seguintes órgãos: MS, MJ, SENASP, FUNAI, FNS, FNDE e MGI (Analista de Políticas Sociais).

Bloco 6 – Trabalho e Previdência

O sexto bloco temático abrange as vagas relacionadas ao Trabalho e à Previdência. Serão ofertadas 200 vagas distribuídas entre os seguintes órgãos: MTE, INSS e PREVIC.

Bloco 7 – Dados, Tecnologia e Informação

O sétimo bloco temático do Concurso Nacional Unificado engloba as vagas relacionadas a Dados, Tecnologia e Informação. Serão disponibilizadas 300 vagas distribuídas entre os seguintes órgãos: MGI (Analista de Tecnologia da Informação), SERPRO, STN, TCU, CGU e MDIC.

Bloco 8 – Nível Médio

O oitavo e último bloco temático do Concurso Nacional Unificado abrange as vagas de nível médio. Serão ofertadas 300 vagas distribuídas entre os seguintes órgãos: MPU, TCU, CGU e MDIC.

