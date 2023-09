Saiba quais são os requisitos de saúde para obter ao benefício

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), também conhecido como LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), é um auxílio assistencial oferecido pelo governo brasileiro para pessoas em situação de vulnerabilidade. Além de garantir um salário mínimo mensal para idosos com mais de 65 anos, o benefício também abrange pessoas com deficiências e doenças graves, independentemente da idade.

Neste artigo, vamos explorar os critérios de saúde que concedem o direito ao BPC/LOAS, como funciona o benefício e os requisitos necessários para solicitá-lo.

Quem tem direito ao BPC/LOAS?

O BPC/LOAS não se restringe apenas a pessoas com deficiência ou doenças graves. Ele oferece suporte financeiro a idosos acima de 65 anos e a pessoas com deficiência de qualquer idade. É importante ressaltar que a natureza da deficiência não interfere na concessão do benefício, podendo ser física, intelectual, mental ou sensorial.

No entanto, é necessário comprovar que a deficiência causa uma incapacidade que impossibilita plenamente a participação na sociedade em igualdade de condições.

Critérios de saúde que dão direito ao BPC/LOAS

Além do critério de idade para os idosos, existem requisitos específicos relacionados à saúde que devem ser atendidos para ter direito ao BPC/LOAS. Esses critérios garantem que pessoas com doenças graves e incapacitantes sejam contempladas com o benefício.

A seguir, apresentamos uma lista de algumas doenças que dão direito ao BPC/LOAS:

Alienação mental;

Artrite reumatoide;

Cardiopatia grave;

Cegueira;

Contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada;

Doença de Chagas;

Doença de Crohn;

Doença de Huntington;

Doença de Parkinson;

Epilepsia refratária;

Esclerose lateral amiotrófica (ELA);

Esclerose múltipla;

Espondiloartrose anquilosante;

Estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

Fibrose cística;

Hanseníase;

Hepatopatia grave;

Lúpus eritematoso sistêmico;

Mal de Alzheimer;

Nefropatia grave;

Neoplasia maligna;

Paralisia irreversível e incapacitante;

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV – AIDS);

Transtorno bipolar;

Tuberculose ativa.



É importante ressaltar que essa lista não é exaustiva e pode haver outras doenças que também concedem o direito ao BPC/LOAS. Portanto, é essencial realizar a perícia médica e apresentar todos os documentos necessários para comprovar a doença e a incapacidade.

Como comprovar a incapacidade e solicitar o benefício?

Para obter a comprovação da doença e solicitar o BPC/LOAS, é necessário passar por uma avaliação médica realizada pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Agendar uma consulta pericial é o primeiro passo para iniciar o processo de requerimento do benefício.

Durante a perícia médica, o especialista verificará e confirmará a existência da doença, bem como sua incapacidade para o trabalho ou para a participação plena na sociedade. É fundamental apresentar todos os documentos médicos e laudos que comprovem a doença e a incapacidade.

Além disso, é importante destacar que a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) é um critério fundamental para receber o BPC/LOAS. Portanto, certifique-se de que seu cadastro esteja ativo e atualizado para garantir a elegibilidade ao benefício.

Quanto tempo demora para sair o resultado do BPC/LOAS?

O prazo para a análise e concessão do benefício pode variar, mas geralmente leva alguns meses para que o resultado seja divulgado. Durante esse período, é possível acompanhar o andamento do processo por meio do site do INSS ou pelo telefone 135.

Quem pode fazer empréstimo consignado pelo BPC/LOAS?

Uma vez concedido o BPC/LOAS, é possível realizar o empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento. Essa modalidade de empréstimo oferece taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento mais longos. No entanto, nem todos os beneficiários do BPC/LOAS têm direito ao empréstimo consignado.

É necessário verificar as regras específicas de cada instituição financeira para saber se você se enquadra nos critérios.

Ademais, o BPC/LOAS é um benefício assistencial importante para pessoas em situação de vulnerabilidade, sejam idosos ou pessoas com deficiência. Os critérios de saúde são fundamentais para garantir que aqueles que realmente necessitam sejam contemplados com o benefício.

É essencial estar ciente das doenças que dão direito ao BPC/LOAS e seguir todos os trâmites necessários para comprovar a incapacidade e solicitar o benefício. Lembre-se de que cada caso é único e pode haver outras condições que também concedem o direito ao BPC/LOAS.

Portanto, é sempre recomendado buscar orientação especializada e estar atualizado sobre as regulamentações vigentes.

Se você acredita preencher os critérios para receber o BPC/LOAS, não deixe de buscar os seus direitos e garantir o suporte financeiro necessário para uma vida mais digna.