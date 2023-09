Saiba qual concurso é melhor?

Você sonha em ingressar na carreira policial e fazer parte da Polícia Militar? Então, você precisa saber que existem dois cargos principais que você pode escolher: Soldado e Oficial. Mas qual deles é melhor para você? Quais são as diferenças entre eles? Afinal, quais são os requisitos, as atribuições, os salários e as oportunidades de cada um?

Neste artigo, vamos esclarecer essas e outras dúvidas que você pode ter sobre os concursos da PM para Soldado e Oficial. Assim, você poderá decidir qual deles se encaixa melhor no seu perfil e nos seus objetivos profissionais.

O que faz um Soldado da PM?

O Soldado da PM é o policial que atua diretamente nas ruas, realizando o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Logo, ele é responsável por reprimir as infrações penais e administrativas, aplicar a lei, proteger a vida, a integridade física e a dignidade das pessoas.

Ainda, o profissional pode trabalhar em diferentes modalidades de policiamento, como patrulha escolar, policiamento ambiental, policiamento de trânsito, operações especiais, entre outras. Assim como, ele também pode participar de cursos de especialização e aperfeiçoamento para ampliar seus conhecimentos e habilidades.

O que faz um Oficial da PM?

O Oficial da PM é o policial que exerce funções de comando, gestão e fiscalização na Polícia Militar. Desse modo, é responsável por planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades de policiamento ostensivo e de preservação da ordem pública. Por fim, ele também atua nas áreas jurídicas e administrativas da corporação.

O Oficial da PM pode desempenhar diferentes funções, como chefe de seção, comandante de pelotão, comandante de companhia, comandante de batalhão, entre outras. Além disso, ele também pode realizar cursos de formação, especialização e aperfeiçoamento para ascender na carreira.

Quais são os requisitos para ser Soldado ou Oficial da PM?

Para ser Soldado ou Oficial da PM, é preciso atender a alguns requisitos básicos, como:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter idade mínima de 18 anos e máxima de 30 anos (para Soldado) ou 35 anos (para Oficial) no momento da inscrição;

Ter ensino médio completo (para Soldado) ou ensino superior completo (para Oficial) em qualquer área;

Ter altura mínima de 1,55 m (para mulheres) ou 1,60 m (para homens);

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

Não possuir antecedentes criminais;

Ter aptidão física, mental e psicológica para o exercício das funções;

Ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias B e E;

Ter boa conduta social e reputação ilibada.

Além desses requisitos gerais, cada estado pode estabelecer outros critérios específicos para os concursos da PM. Por isso, é importante ler atentamente o edital do concurso que você pretende prestar.

Quais são os salários de Soldado e Oficial da PM?

Os salários de Soldado e Oficial da PM variam conforme o estado e o nível hierárquico. Em geral, os Oficiais recebem salários maiores do que os Soldados, pois ocupam cargos mais elevados na corporação.

Segundo pesquisa realizada, a média salarial nacional de um Soldado da PM é de R$ 3.895,40. Enquanto, a média salarial nacional de um Oficial da PM é de R$ 8.906,01.

No entanto, esses valores podem variar bastante conforme o estado. Por exemplo, segundo o site Polícia Carreira, um Soldado da PM em São Paulo recebe R$ 3.164,58 de salário inicial, enquanto um Soldado da PM no Distrito Federal recebe R$ 6.095,41.

Já um Oficial da PM em São Paulo recebe R$ 6.417,06 de salário inicial. Enquanto um Oficial da PM no Distrito Federal recebe R$ 12.147,31.

Além dos salários, os policiais militares também podem receber benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-moradia, gratificações, adicionais e outros.

Como são os concursos da PM para Soldado e Oficial?

Os concursos da PM para Soldado e Oficial são realizados periodicamente pelos estados, conforme a necessidade de reposição do efetivo. Dessa forma, saiba que a concorrência é bem grande. Além do mais, os candidatos devem ter bom preparo físico e mental para ter sucesso na prova.

Os concursos da PM para Soldado e Oficial são compostos por várias etapas, que podem variar conforme o estado. Em geral, elas são:

Prova objetiva, com questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e específicos;

Prova discursiva, com uma redação ou uma questão dissertativa sobre um tema atual;

Exame de aptidão física, com testes de corrida, flexão, abdominal, barra e outros;

Exame de saúde, com avaliação médica, odontológica e oftalmológica;

Exame psicológico, com testes de personalidade, inteligência e aptidão;

Investigação social, com análise de antecedentes criminais, conduta social e reputação;

Curso de formação profissional, com aulas teóricas e práticas sobre legislação, direitos humanos, armamento, tiro, defesa pessoal e outros.

Para ser aprovado no concurso da PM para Soldado ou Oficial, é preciso obter a nota mínima em cada etapa e não ser eliminado em nenhuma delas. Além disso, é preciso ficar dentro do número de vagas oferecidas pelo edital.