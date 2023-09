Saiba se proteger de Golpes feitos por Inteligência Artificial

Com o avanço da tecnologia, os golpes feitos por Inteligência Artificial aumentaram e as pessoas precisam ficar atentas para não se tornarem vítimas. Então, da mesma forma que elas ajudam a facilitar nossa vida, se tornaram armas poderosas nas mãos de golpistas.

Muitos novos golpes surgiram com o apoio das IAs, por exemplo, o uso de vozes e imagens para simular conversas com outras pessoas. Portanto, venha entender quais são os pontos de atenção que você precisa ter e como se proteger desses ataques.

Os tipos de golpes feitos por Inteligência Artificial

Infelizmente os softwares de inteligência artificial não estão sendo usados apenas para o bem. Isso porque, também ajudam os golpistas a enganar pessoas diariamente. Assim, conheça alguns dos casos mais comuns.

Um tipo muito comum de fraude é usar uma imagem ou voz gerada por IA. Dessa forma, o golpista finge ser alguém conhecido da vítima para pedir dinheiro, seja por ligação ou mensagens de WhatsApp.

Dentre os golpes feitos por Inteligência Artificial esse é o que acontece com mais frequência. Então, são mensagens pedindo depósitos e até mesmo ligações fingindo casos de sequestro.

Com a IA esse tipo de golpe ganhou sofisticação. Afinal, até mesmo vídeos de deep fake são feitos para tornar a situação ainda mais “real”. Assim, as vítimas ficam mais vulneráveis e cedem aos pedidos.

Também há os golpes executados por meio de instalação de malware, ou seja, um software mal intencionado e que, ao ser instalado em sua máquina ou celular, pode roubar dados e informações pessoais, clonar contas e executar ações involuntárias.

Esses pedidos chegam aos usuários por meio de e-mails ou mensagens simulando ser de grandes empresas. Então, oferecem links maliciosos para que essa instalação seja feita. Dentre os golpes feitos por Inteligência Artificial é um dos que mais cresce.



Os links de malwares também podem chegar pelas redes sociais. Por exemplo, você recebe uma mensagem falando que ganhou um prêmio e deve clicar no link para retirar. Ao fazer isso, seus dados são clonados.

Por fim, há ainda os golpes usando o ChatGPT, que ganhou destaque pela sua praticidade. Portanto, os golpistas usam a ferramenta para escrever mensagens mais completas e reais, que ajudam a convencer as vítimas.

Eles aproveitam todas as informações colhidas em redes sociais e na internet sobre a vítima para conseguirem ser o mais reais possíveis. Com isso, as vítimas tendem a ser mais vulneráveis e caem nos golpes e fraudes.

Como se proteger dos golpes?

Há algumas dicas que podem ajudá-lo a se proteger dos golpes feitos por Inteligência Artificial. Então, veja quais são elas e fique mais atento para não ser mais uma das vítimas desses golpistas.

A princípio, uma dica simples é ter uma palavra de segurança com seus amigos e familiares. Dessa forma, ao ser abordado com um pedido que parece ser golpe, você solicita o termo para confirmar a veracidade.

Também é importante que você conheça os traços de uma linguagem de IA, ou seja, saiba identificar quando uma mensagem é real ou foi feita por um desses softwares. De modo geral, elas possuem algumas marcações que podem ser identificadas, por exemplo, termos repetidos, linguagem muito simples e falhas de coesão entre as frases.

Para se proteger dos golpes feitos por Inteligência Artificial é essencial sempre confrontar as informações apresentadas. Ou seja, faça perguntas e questionamentos para ver como são as respostas e se elas fazem sentido.

Em geral, as IAs não conseguem seguir uma linha de raciocínio que seja linear, então, ao questionar podem aparecer lacunas na história que demonstram que você está sendo vítima de um golpe.

Por fim, não confie em áudios, porque a inteligência artificial possui ferramentas em que é possível simular a voz de uma pessoa. Portanto, busque outras formas de contato, de preferência, pessoalmente. Afinal, até os vídeos podem ser deep fake.

Seguir todas essas dicas faz com que o risco de ser uma vítima desses golpes seja menor. Aliás, tente sempre ser racional nesses casos, porque é comum agirmos pela emoção, o que nos torna mais vulneráveis nestes casos.

Como identificar os golpes feitos por Inteligência Artificial?

Hoje em dia não há uma forma única de identificar os golpes feitos por Inteligência Artificial, mas se seguir as dicas, consegue ter mais segurança nas suas ações. Então, sempre tente verificar a veracidade das informações.

Prefira conversas por vídeo ou de forma pessoal e jamais cliquem em links suspeitos para não ter seus dados clonados ou furtados.