Saiba tudo sobre a nova plataforma

O Ministério do Trabalho e Emprego está desenvolvendo o FGTS Digital com o objetivo de desburocratizar e facilitar os procedimentos relacionados ao empregado e ao empregador. Todavia, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). poderá oferecer a seus beneficiários uma plataforma online bastante inovadora.

A princípio, o FGTS Digital ainda está em fase de testes até o dia 10 de novembro deste ano. Quem tiver interesse em testar a nova plataforma, pode acessá-la através de uma conta do Gov.br. A estimativa é a de que a ferramenta do fundo de garantia esteja disponível oficialmente no ano que vem, no mês de janeiro de 2024.

Desse modo, o FGTS Digital é uma plataforma do Ministério do Trabalho e Emprego, que torna possível um melhor gerenciamento de todos os processos relativos ao fundo de garantia do trabalhador com carteira assinada. De fato, a pasta já disponibilizou o site para que seus usuários conheçam melhor a ferramenta.

Analogamente, a forma de pagamento escolhida para o FGTS Digital é o PIX. O Governo Federal anunciou o novo serviço no mês de agosto deste ano. O período de testes da nova ferramenta começou no dia 19 do mesmo mês. No período, o serviço estava disponível apenas para integrantes do Grupo 1 do eSocial.

FGTS Digital

Ademais, o Grupo 1 do eSocial são para empresas com um faturamento maior que R$78 milhões, a partir de 2016. No dia 23 de setembro, o FGTS Digital, em sua fase de testes, ficou disponível para todos os grupos. Sendo assim, o lançamento oficial, como falado anteriormente, será no dia 24 de janeiro, com o novo sistema disponível à todos.

Para entrar no portal do FGTS Digital e participar desse período de testes da nova ferramenta, é preciso entrar no site Gov.br, na seção da plataforma. Dessa forma, o usuário terá acesso ao “Ambiente de testes”. É Importante salientar que o período de testes da ferramenta do fundo de garantia, será até o dia 10 de novembro.

Após a fase de testes do FGTS Digital, o sistema ficará fechado temporariamente, para que seja preparada a sua implementação no ano que vem. Em seguida, o usuário deve clicar no banner “Acesse (Ambiente de testes)”, para utilizar a nova ferramenta. É possível obter informações pelo “Conheça o FGTS Digital”.

Neste sentido, o usuário então deverá ser redirecionado para um artigo, presente no site do Gov.br, relacionado ao novo serviço. Finalmente, ele poderá então clicar na opção “Entrar com Gov.br”, para poder entrar com o login e sua conta na plataforma. Ele terá acesso à nova ferramenta FGTS Digital, durante essa fase de testes.



Você também pode gostar:

Dados pessoais

Dessa forma, o usuário deverá informar seus dados pessoais que irá permitir fazer o login na plataforma do governo. Caso seja necessário, é possível criar uma conta no Gov.br. Depois é preciso confirmar as informações, como o número do CPF, nome e endereço. Aliás, deve-se inserir os dados de contato, como o e-mail e o número de telefone.

Também é preciso indicar uma frase de segurança. Se o usuário achar necessário, ele pode clicar em “Adicionar contato”, para incluir outras formas de comunicação. Ao finalizar, é preciso clicar em “Salvar”. Irá aparecer a mensagem “Dados salvos com sucesso. Deseja seguir para a tela inicial?”. Deve-se clicar em “sim”.

Ferramentas do FGTS Digital

Entre as ferramentas do FGTS Digital disponíveis para testes, podemos destacar a gestão de guias, para emitir, consultar, e detalhar as informações. Enfim, a remuneração para fins rescisórios, permite a edição, e visualização, para realizar os cálculos relacionados às indenizações compensatórias do fundo de garantia do trabalhador.

Na seção consulta do empregador, pode-se fazer as consultas do FGTS por vínculo FGTS Consolidado e Pendências do Empregador. Aliás, nos dados do empregador, são exibidos seus dados cadastrais, sendo possível a manutenção de seus contatos. Na Central de Mensagens, é possível ver a caixa postal do empregador.

Em conclusão, em Procurações, o usuário do FGTS Digital pode obter maiores informações sobre outorga e manutenção das procurações. Em notícias, manuais e dúvidas, pode-se obter informações a respeito. Também é possível fazer uma simulação dos pagamentos, e acessar aos demais canais de atendimento, pelo Whatsapp e chatbot.