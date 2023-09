Saiba tudo sobre as expectativas do novo certame para 2024

Os concurseiros estão ansiosos sobre a expectativa de um novo concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o final do ano de 2023 ou início de 2024. Todavia, o assunto tem sido amplamente discutido nas redes sociais e cursinhos de todo o país. A expectativa é grande devido a vários fatores relacionados.

Aliás, a expectativa é a de que o INSS abra um novo concurso público para o cargo de Perito Médico Previdenciário em 2024. Isso se deve ao fato de que o instituto incluiu a realização de uma nova avaliação no material que está atualmente elaborando, relativo ao Plano Plurianual (PPA) destinado ao período entre 2024 e 2027.

Analogamente, é necessário observar que o INSS deverá ainda enviar o PPA ao Congresso Nacional para uma análise e aprovação. Depois o plano estará sujeito à sanção presidencial. Após todo esse caminho, ele poderá então entrar em vigor. Estima-se que concursos para outras vagas também poderão surgir em pouco tempo.

Desse modo, é conveniente lembrar que o secretário de Regime Geral da Previdência Social, Adroaldo da Cunha Portal, anunciou em uma entrevista recente, que o INSS deverá realizar um concurso público para 1.700 vagas. Estima-se que elas serão para servidores de nível superior, relacionadas ao cargo de Perito.

Concurso do INSS

A princípio, o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, já afirmou que a realização de um novo concurso público para o INSS está neste momento em um estágio de estudos avançados. De fato, o órgão entrou com uma solicitação de 7.655 novas vagas para cargos relativos ao ensino médio e ao ensino superior.

Dessa maneira, a assessoria de imprensa do INSS informou há pouco tempo, que existe atualmente, a expectativa de que haja logo um novo certame, no ano de 2024. As vagas em questão seriam as de Analistas e Técnicos do Seguro Social. Os interessados aguardam por mais informações sobre a divulgação de um novo edital.

Vale ressaltar ainda, que a solicitação de um novo concurso público do INSS e sua inclusão no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024, precisa de uma análise do Ministério da Previdência Social. Em síntese, ela será enviada logo em seguida, com o objetivo principal de realizar uma avaliação sobre sua viabilidade.

No meio de agosto deste ano, o Conselho Nacional da Previdência Social, através de uma resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU), confirmou a necessidade de se realizar um concurso público do INSS. Há uma demanda de contratação de cerca de 7.655 servidores de carreira para atuarem na pasta.



Servidores públicos

Em suma, o instituto precisa realmente reforçar seu pessoal, incluindo nesta conta, cerca de 1.500 Médicos Peritos Federais. Deve-se observar que essa categoria profissional não esteve presente em concursos públicos do INSS desde o ano de 2011. Aliás, agora, neste ano de 2023, houve um reajuste de 9% nos salários dos servidores públicos federais.

Por essa razão, a estimativa para o salário para as vagas de ensino médio do INSS é de R$6.437,31, mais benefícios. Em relação aos cargos destinados aos profissionais de ensino superior, o rendimento mensal da categoria deve ficar entre R$9 mil e R$15 mil. Em todos esses casos, o servidor público irá atuar em 40 horas semanais.

Enfim, o objetivo principal da realização de um novo concurso público do INSS é o de preencher as vagas do instituto. Atualmente a pasta apresentou a necessidade de aumentar seu quadro de pessoal devido a grande fila que existe na solicitação dos benefícios previdenciários e de perícias médicas em todo o território nacional.

Fila do INSS

Estima-se que atualmente existam mais de dois milhões de pessoas na fila de espera do INSS. Até agora não há a aprovação da realização de nenhum concurso público relacionado ao instituto. De fato, não houve a publicação neste momento de nenhum edital ou ainda, a data precisa de realização de uma nova avaliação.

Em conclusão, muito tem se falado sobre um novo certame, para que o INSS possa reforçar seu pessoal e atender diretamente a população de maneira qualificada. Especialistas e concurseiros de todo o país esperam ansiosos por um novo concurso público em 2024. Espera-se que se abra logo um edital para um novo exame.

