Saiba tudo sobre o anúncio do concurso SED SC

paraVocê quer trabalhar na Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina (SED SC)? Então, prepare-se para uma ótima notícia: o governador Jorginho Mello anunciou, no dia 6 de setembro de 2023, a realização de um novo concurso público para a SED SC, que terá 10 mil vagas.

Neste artigo, explicaremos tudo o que você precisa saber sobre o concurso SED SC, como as vagas, os requisitos, os salários, o edital, a banca organizadora e a data das provas. Você também vai saber como se preparar para o concurso SED SC com as melhores dicas.

O novo concurso faz parte de um pacote de medidas para valorizar a educação no estado, que inclui também o aumento do vale-alimentação dos servidores e a reforma de escolas.

Quais são as vagas do concurso SED SC?

O concurso SED SC oferecerá 10 mil vagas, sendo 8 mil para professores e 2 mil para profissionais da área administrativa e de coordenação. Além disso, as vagas serão distribuídas em todo o estado, conforme a necessidade da SED SC e das Coordenadorias Regionais de Educação (CRE).

Os professores poderão atuar na educação básica, nos níveis de ensino fundamental e médio, nas modalidades de educação de jovens e adultos, educação em espaços de privação de liberdade, educação especial e educação profissionalizante. As disciplinas ofertadas serão definidas no edital do concurso.

Os profissionais da área administrativa e de coordenação poderão atuar nas escolas e nas CRE, exercendo funções como assistente de educação, assistente técnico-pedagógico, supervisor escolar, orientador educacional, administrador escolar, bibliotecário, nutricionista e psicólogo.

Quais são os requisitos do concurso SED SC?

Para concorrer às vagas do concurso SED SC, é preciso atender aos seguintes requisitos:



Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

Ter idade mínima de 18 anos;

Ter aptidão física e mental para o exercício do cargo;

Ter formação acadêmica compatível com o cargo pretendido.

Sendo assim, para os cargos de professor, é necessário ter licenciatura plena na área de atuação. Aliás, para os cargos de profissionais da área administrativa e de coordenação, é necessário ter graduação na área específica ou em áreas afins. Divulgarão os detalhes sobre o exigimento de formação no edital do concurso.

Quais são os salários do concurso SED SC?

Os salários dos servidores da SED SC variam conforme o cargo, a escolaridade, a carga horária e a gratificação por desempenho. Divulgarão os valores atuais no edital do concurso.

Segundo a tabela de cargos e salários do Estado de Santa Catarina, os salários iniciais são os seguintes:

Professor: R$ 2.886,15 para 20 horas semanais; R$ 4.329,23 para 30 horas semanais; R$ 5.772,30 para 40 horas semanais;

R$ 2.886,15 para 20 horas semanais; R$ 4.329,23 para 30 horas semanais; R$ 5.772,30 para 40 horas semanais; Assistente de educação: R$ 2.886,15 para 40 horas semanais;

R$ 2.886,15 para 40 horas semanais; Assistente técnico-pedagógico: R$ 5.516,76 para 40 horas semanais;

R$ 5.516,76 para 40 horas semanais; Bibliotecário: R$ 3.729,81 para 40 horas semanais;

R$ 3.729,81 para 40 horas semanais; Nutricionista: R$ 3.729,81 para 40 horas semanais;

R$ 3.729,81 para 40 horas semanais; Psicólogo: R$ 3.729,81 para 40 horas semanais.

Além dos salários, os servidores da SED SC recebem diversos benefícios, como:

Vale-alimentação: R$ 25,00 por dia trabalhado;

Auxílio-transporte: conforme a legislação vigente;

Auxílio-saúde: conforme a legislação vigente;

Plano de carreira: com possibilidade de progressão funcional e promoção por mérito ou por tempo de serviço.

Quando sairá o edital do concurso SED SC?

O edital do concurso SED SC ainda não tem data fixa de publicação, mas a expectativa é que isso ocorra em breve. O governador Jorginho Mello afirmou que o concurso será o mais rápido possível, por haver uma grande demanda por profissionais da educação no estado.

Dessa forma, o edital do concurso SED SC terá sua divulgação no site da SED SC e no site da banca organizadora, que está passando pelo processo de escolha. O edital trará todas as informações sobre o concurso, como as vagas, os requisitos, os salários, as inscrições, as provas, os conteúdos programáticos, os critérios de avaliação e de classificação, entre outras.

Como serão as provas do concurso SED SC?

As provas do concurso SED SC terão sua aplicação em duas etapas: prova objetiva e prova de títulos.

A prova objetiva terá caráter de eliminação e classificação, e será composta por questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e específicos;

A prova de títulos terá caráter classificatório, e avaliará a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos.

Desta maneira, ara se preparar para o concurso SED SC, é preciso estudar os conteúdos previstos no edital, que serão: língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e atualidades, legislação educacional e conhecimentos específicos para cada cargo.

Uma boa dica é fazer um cronograma de estudos, definindo as horas diárias dedicadas a cada disciplina. Também é importante resolver questões e simulados anteriores da banca organizadora (que ainda terá definição), para se familiarizar com o estilo das provas.